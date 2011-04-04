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Dünya

KONGO'DA DÜŞEN UÇAKTA ÖLÜ SAYISI 20 KİNŞASA/NEW YORK (A.A)

04 Nisan 2011 23:13

-KONGO'DA DÜŞEN UÇAKTA ÖLÜ SAYISI 20 KİNŞASA/NEW YORK (A.A) - 04.04.2011 - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DKC) başkenti Kinşasa'da bir BM uçağının havaalanına inmeye çalışırken düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Kongo Sağlık Bakanlığı yetkilisi Joseph Kiboko, uçaktaki 3'ü mürettebat 35 kişiden 20'sinin hayatını kaybettiğini belirterek, hastaneye kaldırılan diğerlerinin durumu hakkında ayrıntı vermedi. Kiboko, ülkenin doğusundaki Goma'dan kalkan uçağın, Kinşasa havaalanında piste inmeye çalışırken şiddetli rüzgarda kontrolünü kaybettiğini belirtti. Bazı kaynaklar kazada uçağın parçalandığını kaydetti.       New York'taki BM yetkilileri de BM personelini taşıyan küçük yolcu uçağının Kinşasa'da düştüğünü doğruladı. Yetkililer, aralarında barış gücü askerlerinin de bulunduğu BM personelinin bulunduğu uçağın düşme nedeninin henüz bilinmediğini belirtti. Kongo'da sivilleri koruma amacıyla 19 bini aşkın barış gücü askeri görev yapıyor.

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