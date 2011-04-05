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Dünya

KONGO'DA DÜŞEN UÇAK: 26 ÖLÜ KİNŞASA (A.A)

05 Nisan 2011 00:11

-KONGO'DA DÜŞEN UÇAK: 26 ÖLÜ KİNŞASA (A.A) - 04.04.2011 - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DKC) başkenti Kinşasa'da bir BM uçağının havaalanına inmeye çalışırken düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.  Uçakta bulunanların sayısıyla ilgili daha önce yapılan, 3'ü mürettebat 35 kişi açıklaması, 3 kişilik mürettebat ve 29 yolcuyla 32 kişi şeklinde düzeltildi.   Kongo Havacılık yetkilisi, aralarında barış gücü askerinin olduğu BM personelini taşıyan uçaktaki 26 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Uçağın düşüş nedeni henüz belirlenemedi.

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