-KONGO'DA DÜŞEN UÇAK: 26 ÖLÜ KİNŞASA (A.A) - 04.04.2011 - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DKC) başkenti Kinşasa'da bir BM uçağının havaalanına inmeye çalışırken düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Uçakta bulunanların sayısıyla ilgili daha önce yapılan, 3'ü mürettebat 35 kişi açıklaması, 3 kişilik mürettebat ve 29 yolcuyla 32 kişi şeklinde düzeltildi. Kongo Havacılık yetkilisi, aralarında barış gücü askerinin olduğu BM personelini taşıyan uçaktaki 26 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Uçağın düşüş nedeni henüz belirlenemedi.