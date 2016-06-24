Kongo'da çocuklara tecavüz eden milisler tutuklandı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde cinayet ve tecavüz suçlaması getirilen 75 milis tutuklandı.

Kongo Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı Alexis Thambwe, Mwamba, grubun lideri konumundaki Frederiz Batumike ve 74 silahlı adamının Kavumu köyü yakınlarında yaşayan 30 küçük kız çocuğuna defalarca tecavüz etmekten geçen hafta tutuklandığını açıkladı.

Doğaüstü koruma için tecavüz

Thambwe "Batumike için çalışan milisler kendilerine çok küçük yaştaki kız çocuklarına tecavüz etmeleri tavsiyesi veren böylece doğa üstü koruma altına gireceklerini söyleyen bir fetişisti işe almışlar" dedi. Adalet Bakanı ayrıca Batumike'nin Alman mühendis Walter Muller ve Kongolu insan hakları aktivisti Evariste Kasali'nin cinayetleriyle de suçlandığını söyledi.

Kongo'daki BM insan hakları direktörü Jose Maria Aranaz tutuklamaları memnuniyetle karşıladı. Aranaz "Yetkililerin bu berbat eylemlere bir son vermek için harekete geçmesi ve sorumluları adalete teslim etmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1994-2003 yılları arasındaki iç savaşta beş milyon insan hayatını kaybetmişti. Ülkenin doğusunda hala silahlı gruplar faaliyet gösteriyor.