T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kongo'da çocuklara tecavüz eden milisler tutuklandı

Milislerin, kendilerine çok küçük yaştaki kız çocuklarına tecavüz etmeleri tavsiyesi veren, böylece doğa üstü koruma altına gireceklerini söyleyen biriyle çalıştıklarını söyleniyor

24 Haziran 2016 15:51

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde cinayet ve tecavüz suçlaması getirilen 75 milis tutuklandı. 

Kongo Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı Alexis Thambwe, Mwamba, grubun lideri konumundaki Frederiz Batumike ve 74 silahlı adamının Kavumu köyü yakınlarında yaşayan 30 küçük kız çocuğuna defalarca tecavüz etmekten geçen hafta tutuklandığını açıkladı.

 

Doğaüstü koruma için tecavüz

 

Thambwe "Batumike için çalışan milisler kendilerine çok küçük yaştaki kız çocuklarına tecavüz etmeleri tavsiyesi veren böylece doğa üstü koruma altına gireceklerini söyleyen bir fetişisti işe almışlar" dedi. Adalet Bakanı ayrıca Batumike'nin Alman mühendis Walter Muller ve Kongolu insan hakları aktivisti Evariste Kasali'nin cinayetleriyle de suçlandığını söyledi.

Kongo'daki BM insan hakları direktörü Jose Maria Aranaz tutuklamaları memnuniyetle karşıladı. Aranaz "Yetkililerin bu berbat eylemlere bir son vermek için harekete geçmesi ve sorumluları adalete teslim etmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1994-2003 yılları arasındaki iç savaşta beş milyon insan hayatını kaybetmişti. Ülkenin doğusunda hala silahlı gruplar faaliyet gösteriyor.

ETİKETLER

Kongotecavüzçocuk istismarıcinayetmilis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24