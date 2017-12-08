Kongo'da BM üssüne saldırı: 14 ölü

Kongo'da BM üssüne düzenlenen saldırıda burada görevli 14 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

Reuters haber ajansı, Kongo'da görev yapan çok sayıda Birleşmiş Milletler Barış Gücü üyesinin düzenlenen saldırı sonucunda öldüğünü duyurdu. Reuters'a konuşan üst düzey BM yetkilisi olayda çok sayıda kişinin de yaralı olduğunu ifade etti.

AFP'ye konuşan bir BM yetkilisi ölü sayısının 14 olduğunu teyit etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, yaptığı açıklamda hayatını kaybeden BM güçlerinin büyük bir kısmının Tanzanya’dan olduğunu ve komşu ülke Uganda merkezli isyancıların saldırısında en az 5 Kongo askerinin de hayatını kaybettiğini söyledi. Haq, “Bu çok büyük bir saldırı, son zamanların en kötüsü” diye konuştu.

Saldırıya uğrayan BM üssünün, Müttefik Demokratik Güçler’in düzenli saldırısına uğrayan Beni kentine 45 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

BM üssünde yer alan Okapi radyosu, üssün barış gücü misyonunun "hızlı müdahale güçlerine” ev sahipliği yaptığını ve bu askerlerin operasyonlar düzenlemek gibi nadir bir görevi olduğunu aktardı. Radyo istasyonu, saldırganlarla BM güçleri arasındaki çatışmanın 4 saat sürdüğünü belirtti.