T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kongo'da BM üssüne saldırı: 14 ölü

BM Sözcüsü Haq: Bu çok büyük bir saldırı, son zamanların en kötüsü

08 Aralık 2017 21:17

Kongo'da BM üssüne düzenlenen saldırıda burada görevli 14 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı. 

Reuters haber ajansı, Kongo'da görev yapan çok sayıda Birleşmiş Milletler Barış Gücü üyesinin düzenlenen saldırı sonucunda öldüğünü duyurdu. Reuters'a konuşan üst düzey BM yetkilisi olayda çok sayıda kişinin de yaralı olduğunu ifade etti. 

AFP'ye konuşan bir BM yetkilisi  ölü sayısının 14 olduğunu teyit etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, yaptığı açıklamda hayatını kaybeden BM güçlerinin büyük bir kısmının Tanzanya’dan olduğunu ve komşu ülke Uganda merkezli isyancıların saldırısında en az 5 Kongo askerinin de hayatını kaybettiğini söyledi. Haq, “Bu çok büyük bir saldırı, son zamanların en kötüsü” diye konuştu. 

Saldırıya uğrayan BM üssünün, Müttefik Demokratik Güçler’in düzenli saldırısına uğrayan Beni kentine 45 kilometre mesafede olduğu kaydedildi. 

BM üssünde yer alan Okapi radyosu, üssün barış gücü misyonunun "hızlı müdahale güçlerine” ev sahipliği yaptığını ve bu askerlerin operasyonlar düzenlemek gibi nadir bir görevi olduğunu aktardı. Radyo istasyonu, saldırganlarla BM güçleri arasındaki çatışmanın 4 saat sürdüğünü belirtti. 

ETİKETLER

KongosaldırıBM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24