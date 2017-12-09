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Dünya

Kongo'da bir grup militan BM görevlilerine saldırdı

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Aralık (DHA) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 15 Birleşmiş Milletler arabulucusu öldürüldü

09 Aralık 2017 19:38

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Aralık (DHA) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti\'nde 15 Birleşmiş Milletler arabulucusu öldürüldü.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti\'nde, radikal bir militan grubun düzenlediği saldırıda 15 BM görevlisi öldü ve 50\'den fazlası yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırının BM tarihindeki en tehlikeli saldırı olduğunu söyledi ve bunun bir \"savaş suçu\" olduğunu söyledi. Guterres, \"Bugün BM ailesi için trajik bir gün. Bu saldırıyı tartışmasız bir biçimde kınıyorum\" dedi.
Beni kenti yakınlarında, BM arabulucularına ait olan bir sağlık merkezine saldıran militan grup, havan topları ve el bombalarıyla gün doğumunda merkeze gidip iki personel servisi, bir ambulans ve bir kamyonu tahrip etti. Ardından arabuluculara saldıran militanlar, 15 kişiyi öldürdü ve birçoğunu yaraladı.

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