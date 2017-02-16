Kongo'da başkanın görev süresi doldu ama seçime para yok

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, bu yıl yapılması gereken başkanlık seçimini maddi olanaksızlıklar yüzünden yapılamayacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Pierre Kangudia, seçimi düzenlemenin maliyetinin 1,8 milyar dolar olarak hesaplandığını hatırlatarak, bu miktarın pahalı olduğunu söyledi.

Ülkede Başkan Joseph Kabila'nın görev süresi Kasım 2016'da dolmuştu.

Hükümet ve muhalefet 2017 sonuna kadar seçimin düzenlenmesi konusunda bir anlaşmaya varmış, bu anlaşmayla iki taraf arasındaki gerilim sonlanmıştı.

Muhalefet, hükümetin Kabila'nın görev süresini uzatmak için bilinçli olarak seçimi geciktirdiğini iddia ediyor.

Demokratik Kongo'nun seçim kurulu, Kasım ayında yaptığı açıklamada 30 milyondan fazla seçmenin kayıt altına alınmasının en erken Temmuz 2017'de bitirilebileceğini belirtmişti.

Protestolarda en az 50 kişi ölmüştü

Türkiye'nin üç katı yüz ölçümüne sahip olan ülkede, dünyadaki en kötü ulaşım ve iletişim altyapılarından biri bulunuyor.

Demokratik Kongo'da seçimler genellikle şaibeli oluyor. Geçen yıl başkanlık seçiminin ertelenmesi nedeniyle düzenlenen protestolarda en az 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 55 yıldan uzun süredir bağımsız olsa da ülkedeki iktidar değişimleri hiçbir zaman sancısız gerçekleşmedi.

Joseph Kabila, 2001'de babasının bir suikast sonucu öldürülmesinden sonra ülkenin başına geçmişti.

Kabila girdiği iki seçimi kazanarak 2016'ya kadar başkanlığını sürdürse de ülkenin anayasası gereği üçüncü kere aday olamayacak.