-KONGO, SUBAYLARININ TÜRKİYE'DE EĞİTİLMESİNİ İSTİYOR ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ulusal Savunma ve Eski Muharipler Bakanı Charles Mwando Nsimba ile görüştü. Konuk Bakan Nsimba, Milli Savunma Bakanlığında resmi törenle karşılandıktan sonra Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra yapılan görüşmede konuşan Bakan Gönül, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Afrika'da çok önemli bir ülke olduğunu ve Türkiye'nin bu ülkeye çok önem verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yakın zamanda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaretin iki ülke ilişkilerine verilen önemin göstergesi olduğunu ifade eden Gönül, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın, bir temsilcilik açılmasının ardından Türkiye'ye gelmeyi vaat ettiğini belirtti. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini ve bakanlıklar arasındaki ilişkileri ele alacaklarını anlatan Gönül, bakanlıklar arası temaslarda ise askeri ve savunma sanayi ilişkilerinin değerlendirileceğini bildirdi. Gönül, askeri açıdan bir çerçeve anlaşmasının imzalanması konusunda da son aşamaya geldiklerini kaydetti. Charles Mwando Nsimba da görüşmenin, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin bir ürünü olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ziyaretinin Türkiye'ye gelmelerinde kendilerini cesaretlendirdiğini dile getiren Nsimba, Gönül ile görüşmesi ve iki ülke arasında protokol anlaşması yapılması konusunda ülkesi tarafından görevlendirildiğini ifade etti. Nsimba, iki ülke arasında yapılacak anlaşmayla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki üst düzey subayların Türkiye'de eğitilmesini, Türkiye'deki askeri donanımların kullanımının üst düzey subaylarına öğretilmesini istediklerini belirtti. Nsimba, Türk ordusunun deneyimlerinin kendilerini güçlendireceğini vurguladı. Bakan Gönül'den, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın ''kardeşçe duygularını'' Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e iletmesini isteyen Nsimba, devlet başkanlarının en yakın tarihte Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini bildirdi. Nsimba, bir basın mensubunun, savunma sanayi alanında ürün alma konusunda bir anlaşma olup olmayacağına yönelik sorusuna karşılık, bu amaçla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Savunma Sanayi Müsteşarlığını ziyaret edeceklerini kaydetti.