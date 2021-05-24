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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yanardağ patladı: 15 ölü

24 Mayıs 2021 11:17

T24 Dış Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Nyiragongo Yanardağı'nın patlamasının ardından yerleşim bölgelerine lav akması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Patlamanın ardından yaklaşık 500 evin yok olduğu ifade edildi. 

Birleşmiş Milletler, cumartesi günü meydana gelen patlamanın ardından yaklaşık 5 bin kişinin Goma'dan kaçarak komşu ülke Ruanda'ya gittiği belirtildi. 25 bin kişinin de Sake'ye sığındığı belirtildi.

170 çocuğun kayıp olduğu belirtilirken, UNICEF yanında velileri olmayan çocuklar için geçiş merkezleri hazırladığını ifade etti.

 

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