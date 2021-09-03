Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde elmas madeninde zehirli sızıntı: 12 kişi öldü, 4 bin 500 kişi hastalandı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde büyük bir elmas madeninde yaşanan zehirli sızıntı, 12 kişinin hayatını kaybetmesine, 4 bin 500 kişinin de hastalanmasına neden oldu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Çevre Başkanı Eve Bazaiba, sızıntının Kongo nehrinin bir bölümünü kırmızıya çevirdiğini, balıkları öldürdüğünü ve bu balıklardan yiyen insanları etkilediğini söyledi.

İçme suyu ve balıklardan zehirlenen insanlarda ishal ve çeşitli sağlık sorunları yaşandı.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Catoca isimi maden, Angola’nın elmaslarının yüzde 75’ini çıkarıyor.