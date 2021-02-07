Kongo Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kongo'nun Butembo şehrinde son Ebola salgınında enfekte olmuş bir adamla evli olan bir kadında 1 Şubat tarihinde Ebola tespit edildiği ve kadının 3 Şubat'ta hayatını kaybettiği kaydedildi.

Dünya genelinde Koronavirüs (Covid-19) hızla yayılmaya devam ederken Kongo’da Ebola alarmı verildi. Kongo Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kongo'nun Butembo şehrinde yer alan Biena bölgesinde bir kadında 1 Şubat tarihinde Ebola tespit edildiği belirtildi. Bakanlık, Ebola virüsü ile enfekte olan kadının 3 Şubat tarihinde Butembo şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Enfekte kadının daha önceki Ebola salgınında enfekte olmuş bir adamla evli olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, olay hakkında çalışmaların başlatıldığını aktardı.

Bakanlık, "İl müdahale ekibi şimdiden sıkı çalışıyor. Kısa süre sonra Butembo'yu ziyaret edecek olan milli müdahale ekibi tarafından desteklenecekler" dedi.

Ebola, Kongo'ya büyük darbe vuruyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, 130 kişinin enfekte olduğu ve 55 kişinin hayatını kaybettiği 11. Ebola salgınının sona erdiğinin duyurulmasından yaklaşık 3 ay sonra geldi. Kongo'da daha fazla vakanın ortaya çıkmasının, Covid-19 ile mücadele çalışmalarını zorlaştırmasından korkuluyor. Aynı zamanda ülkede yılın ilk yarısında Covid-19'a karşı bir aşılama kampanyasının başlatılması planlanıyordu.