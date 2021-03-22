Kongo'da cumhurbaşkanı adayı, seçim gününde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

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Kongo Cumhuriyeti'nde ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Guy Brice Parfait Kolelas, seçim gününde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kampanya direktörü bugün, Kolelas'ın seçimlerin yapıldığı pazar günü tedavi olmak için Fransa'ya uçtuğu sırada hayatını kaybettiğini duyurdu.

60 yaşındaki Kolelas, seçimleri kazanması beklenen Denis Sassou Nguesso'nun en büyük takibi olarak görülüyordu. Cumartesi günü Kolelas video paylaşarak "ölümle savaştığını" söylemişti.

Kolelas son videosunda, "Tek yumruk olarak ayağa kalkın. Ben ölüm döşeğimde savaşıyorum, siz de değişim için savaşın. Bu seçim çocuklarınızın geleceğini etkileyecek" dedi