Kongo, altı kişinin öldüğü 12. Ebola dalgasının sona erdiğini ilan etti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, kuzey Kivu eyaletinde 12 kişiye bulaşan ve 6'sının ölümüne neden olan Ebola salgınının sona erdiğini bildirdi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Jean-Jacques Mbungani yaptığı açıklamada, "Kuzey Kivu Eyaletindeki 12. Ebola virüsü salgınının sona erdiğini ilan etmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

Mbungani, "Covid-19 salgınına rağmen, hükümet ve ortakları tarafından verilen tepkinin hızı ve verimliliği bu salgını 3 aydan kısa sürede yenmeyi mümkün kıldı" diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü de ilk vakanın bildirilmesinden sadece 3 ay sonra salgının bittiğini kaydetti.

Medecins Sans Frontieres (MSF) yardım grubuna göre salgın, 1.600'den fazla temaslıya Merck tarafından üretilen Ebola aşısı kullanılarak kontrol altına alındı.

Şubat ayında, Kongo'nun Butembo şehrinde son Ebola salgınında enfekte olmuş bir adamla evli olan bir kadında 1 Şubat tarihinde Ebola tespit edildiği ve kadının 3 Şubat'ta hayatını kaybettiği kaydedilmişti.