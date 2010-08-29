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Ekonomi

KONFEDERASYONLARDAN HÜKÜMETE YENİ ÖNERİ ANKARA (A.A)

29 Ağustos 2010 04:19

-KONFEDERASYONLARDAN HÜKÜMETE YENİ ÖNERİ ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - Hükümetin memur maaşlarına yapılacak zam önerisini sunmasının ardından konfederasyonlar yeni talepte bulundu. Alınan bilgiye göre, Memur-Sen, memur maaşlarına gelecek yıl yüzde 4,5 artı yüzde 4,5 zam yapılmasını istedi. Konfederasyon ayrıca ek ödeme kapsamındakilere 110 lira ek ödeme verilmesini, aile yardımın 23 artı 23 lira arttırılmasını, sendikalı memurlara 3 ayda bir toplu görüşme primi ödenmesini önerdi. Türkiye Kamu-Sen ise memur maaşlarına gelecek yıl yüzde 4 artı 4 zam yapılmasını talep etti. Ayrıca tüm memurlara yansıyacak şekilde 60 artı 60 TL seyyanen zam isteğinde bulundu. -TOPLANTIYA ARA VERİLDİ Memur konfederasyonlarının mali ve sosyal haklara ilişkin tekliflerini revize etmesinin ardından hükümet yeni teklifleri değerlendiriyor. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, sendikaların getirdiği yeni teklifleri değerlendirmek üzere toplantıya yarım saat ara verdi.

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