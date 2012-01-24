-Konfederasyonlardan Fransa tepkisi ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Fransa'ya karşı alınacak diplomatik ve siyasal yaptırımlara tam destek verileceğini bildirildi. TİSK'ten Fransa senatosunun Ermeni yasa teklifini kabul etmesiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni soykırım iddialarını inkar edenlere Fransa'da cezai yaptırım öngören yasa teklifinin Senato Genel Kurulunda oylanarak kabul edilmesinin Türk işveren camiasını derinden üzdüğü kaydedildi. TİSK olarak gerek Türkiye-Fransa, gerekse Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde istenmeyen sonuçlar yaratacak bu kararın şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Bilimsel düşünce ve fikir özgürlüğüne büyük darbe vuran, Fransız Senatosu Kanunlar Komisyonu'nca da Anayasa'ya aykırı bulunan teklifin Fransa'da iç siyaset hesaplarına alet edilerek yasalaşması sadece Türkiye açısından değil, düşünce ve fikir özgürlüğünün beşi olan Fransa için de büyük talihsizliktir. Tüm evrensel ve bilimsel değerleri göz ardı ederek oya tahvil edilen bu zorlama ve sorumsuz kararı alanlar elbette tarih önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır. En büyük dileğimiz yasanın Fransa Anayasa Mahkemesinde görüşülerek, bu tarihi hatadan dönülmesidir. TİSK, kararın kesinleşmesiyle birlikte devletimizin Fransa'ya karşı alacağı diplomatik ve siyasal yaptırımlara tam destek verecektir.'' -TESK - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de tüm sivil toplum kuruluşlarını milli konularda birlikte hareket etmeye çağırdıklarını bildirdi. Fransa Senatosunun Ermeni yasa teklifini kabul etmesi üzerine yazılı açıklama yapan Palandöken, Fransa'nın gerçek yüzünün göründüğünü ifade etti. Fransa'nın ateşle oynadığını söyleyen Palandöken, şunları kaydetti: ''Gerçek yüzünü ortaya koyan Fransa'ya karşı vatandaşlarımız artık iyice duyarlı olmalıdır. Bunun için ilk etapta Fransız ürünlerini almamalılar ve Fransız mağazalarını protesto etmeliler. Gereken ders en kısa zamanda verilmelidir. Fransa'nın almış olduğu kararı şiddetle kınıyoruz ve bu karara tepkimizi yurt içi ve yurt dışı her türlü platformda dile getireceğiz. Yüzlerce yıldır süre gelen Türkiye-Fransa dostluğunu hiçe sayarak iç siyasetin malzemesi yapan zihniyet, Fransa için de kayıptır. Son derece talihsiz bir karar alınmıştır. Tarihi, adalet anlayışını, ifade ve bilimsel özgürlüğü zedeleyen böyle bir kararı kabul etmiyoruz. Eğer şimdi kararlılığımızı göstermez, haklılığımızı anlatamazsak başımıza başka çoraplarda öreceklerdir. Bizde tüm sivil toplum kuruluşlarını milli konularda birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.''