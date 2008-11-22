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Spor

Konfederasyon kupası'nda kuralar çekildi

2009 Konfederasyon Kupsı kuraları Güney Afrika'da çekildi. Kupanın son şampiyonu Brezilya ile dünya kupası şampiyonu İtalya, B Grubu'nda yer aldı.

22 Kasım 2008 02:00


2009 Konfederasyon Kupsı kuraları Güney Afrika'da çekildi. Kupanın son şampiyonu Brezilya ile dünya kupası şampiyonu İtalya, B Grubu'nda yer aldı.

Futbolda 2009 Konfederasyon Kupası kuraları Johannesburg'da çekildi.

Turnuvada 4 takımdan oluşan iki grup bulunurken, A Grubu'nda Güney Afrika, Irak, İspanya, Yeni Zelanda, B Grubu'nda ise Brezilya, Mısır, İtalya ve ABD yer aldı.

6 kıtanın şampiyonları, son dünya kupası şampiyonu İtalya, ve ev sahibi Güney Afrika'nın mücadele edeceği turnuva, 14-28 Haziran tarihleri arasında Güney Afrika'da düzenlenecek.

MAÇ PROGRAMI

14 Haziran Pazar

Johannesburg: Güney Afrika-Irak

Rustenburg: Yeni Zelanda-İspanya


15 Haziran Pazartesi

Bloemfontein: Brezilya-Mısır

Pretoria: Italya-ABD


17 Haziran Çarşamba

Bloemfontein: İspanya-Irak

Rustenburg: Güney Afrika-Yeni Zelanda


18 Haziran Perşembe

Pretoria: Brazilya-ABD

Johannesburg: Mısır-Italya


20 Haziran Cumartesi
Johannesburg: Irak-Yeni Zelanda

Bloemfontein: GüneyAfrika-İspanya


21 Haziran Pazar
Pretoria: Brazilya-Italya

Rustenburg: Mısır-ABD


24 Haziran Çarşamba

Bloemfontein: A Grubu lideri-B Grubu ikincisi

25 Haziran Perşembe

Johannesburg: B Grubu lideri-A Grubu ikincisi


28 Haziran Pazar
Rustenburg: üçüncülük maçı

Johannesburg: Final maçı

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