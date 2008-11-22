Konfederasyon kupası'nda kuralar çekildi



2009 Konfederasyon Kupsı kuraları Güney Afrika'da çekildi. Kupanın son şampiyonu Brezilya ile dünya kupası şampiyonu İtalya, B Grubu'nda yer aldı.



Futbolda 2009 Konfederasyon Kupası kuraları Johannesburg'da çekildi.



Turnuvada 4 takımdan oluşan iki grup bulunurken, A Grubu'nda Güney Afrika, Irak, İspanya, Yeni Zelanda, B Grubu'nda ise Brezilya, Mısır, İtalya ve ABD yer aldı.



6 kıtanın şampiyonları, son dünya kupası şampiyonu İtalya, ve ev sahibi Güney Afrika'nın mücadele edeceği turnuva, 14-28 Haziran tarihleri arasında Güney Afrika'da düzenlenecek.



MAÇ PROGRAMI



14 Haziran Pazar



Johannesburg: Güney Afrika-Irak



Rustenburg: Yeni Zelanda-İspanya





15 Haziran Pazartesi



Bloemfontein: Brezilya-Mısır



Pretoria: Italya-ABD





17 Haziran Çarşamba



Bloemfontein: İspanya-Irak



Rustenburg: Güney Afrika-Yeni Zelanda





18 Haziran Perşembe



Pretoria: Brazilya-ABD



Johannesburg: Mısır-Italya





20 Haziran Cumartesi

Johannesburg: Irak-Yeni Zelanda



Bloemfontein: GüneyAfrika-İspanya





21 Haziran Pazar

Pretoria: Brazilya-Italya



Rustenburg: Mısır-ABD





24 Haziran Çarşamba



Bloemfontein: A Grubu lideri-B Grubu ikincisi



25 Haziran Perşembe



Johannesburg: B Grubu lideri-A Grubu ikincisi





28 Haziran Pazar

Rustenburg: üçüncülük maçı



Johannesburg: Final maçı

