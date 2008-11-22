Konfederasyon kupası'nda kuralar çekildi

2009 Konfederasyon Kupsı kuraları Güney Afrika'da çekildi. Kupanın son şampiyonu Brezilya ile dünya kupası şampiyonu İtalya, B Grubu'nda yer aldı.
Futbolda 2009 Konfederasyon Kupası kuraları Johannesburg'da çekildi.
Turnuvada 4 takımdan oluşan iki grup bulunurken, A Grubu'nda Güney Afrika, Irak, İspanya, Yeni Zelanda, B Grubu'nda ise Brezilya, Mısır, İtalya ve ABD yer aldı.
6 kıtanın şampiyonları, son dünya kupası şampiyonu İtalya, ve ev sahibi Güney Afrika'nın mücadele edeceği turnuva, 14-28 Haziran tarihleri arasında Güney Afrika'da düzenlenecek.
MAÇ PROGRAMI
14 Haziran Pazar
Johannesburg: Güney Afrika-Irak
Rustenburg: Yeni Zelanda-İspanya
15 Haziran Pazartesi
Bloemfontein: Brezilya-Mısır
Pretoria: Italya-ABD
17 Haziran Çarşamba
Bloemfontein: İspanya-Irak
Rustenburg: Güney Afrika-Yeni Zelanda
18 Haziran Perşembe
Pretoria: Brazilya-ABD
Johannesburg: Mısır-Italya
20 Haziran Cumartesi
Johannesburg: Irak-Yeni Zelanda
Bloemfontein: GüneyAfrika-İspanya
21 Haziran Pazar
Pretoria: Brazilya-Italya
Rustenburg: Mısır-ABD
24 Haziran Çarşamba
Bloemfontein: A Grubu lideri-B Grubu ikincisi
25 Haziran Perşembe
Johannesburg: B Grubu lideri-A Grubu ikincisi
28 Haziran Pazar
Rustenburg: üçüncülük maçı
Johannesburg: Final maçı