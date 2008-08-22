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Spor

Kone yıkıldı!

Sevilla'da forma giyen Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Aroune Kone'nin milli maçta sakatlandığı ve 8 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

22 Ağustos 2008 03:00


İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla'da forma giyen Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Aroune Kone'nin milli maçta ciddi şekilde sakatlandığı ve yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

La Liga ekiplerinden Sevilla'nın başarılı golcüsü Arouna Kone, Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nın Gine ile Paris'te oynadığı hazırlık karşılaşmasında dizinden ciddi şekilde sakatlandı. Kone'nin sol dizindeki iki kıkırdak kemiğinin kırıldığı bildirildi. Sevilla Kulübü'nden yapılan açıklamada ise, Kone'nin yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kone'nin acil olarak Sevilla kentine döneceği ve ilk kontrollerinin ardından derhal tedavi sürecine dahil edileceği ifade edildi.

Bu arada İspanya'da yayın yapan Marca ve AS gazeteleri, Kone'nin sakatlığının ardından Sevilla'nın yeni bir golcü transfer etmek için girişimlere başladığını iddia etti.

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