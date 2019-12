'Kondom faturalarını bulsunlar'

Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Malatyaspor'un başkanı Haşim Karadağ, Samsun 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve karşılıksız 5 ayrı çek suçundan ceza aldığı davadan haberi olmadığını, mahkemeye de çağrılmadığını bildirdi.



Haşim Karadağ yaptığı yazılı açıklamada, mahkeme ile ilgili kendisine herhangi bir tebligat gelmediğini vurgulayarak şunları kaydetti:



''Benim bu mahkemeden haberim yok, mahkemeye de çağrılmadım. Benim çağrılmadığım bir mahkeme, nasıl benim hakkımda karar veriyor, anlamış değilim. Kaldı ki Malatyaspor'un Yusuf Bayraktar ile ilgili çeki 5 adet değil, 3 adettir. Eğer Celil Sağır'a borcumuz olmuş olsaydı zaten bu federasyon tarafından tahsil edilirdi. Yusuf Bayraktar ile olan davamız Malatya'da devam etmektedir. 640 bin YTL değil, Federasyona teslim edilen çekler düşüldükten sonra borç 160 bin YTL'ye düşmektedir. Samsun'daki dava ile ilgili temyize başvuracağız. Malatya'da bizim açtığımız dava sonuçlandığı zaman ne gerekiyorsa o yapılır. Malatyaspor'un şu an bir değil, 45 davası vardır.''



''KETÇAP VE PREZERVATİF FATURALARINI BULSUNLAR''



Mahkeme kararının Malatya'daki yerel basında ''şok'' haber olarak geçildiğine işaret eden Karadağ, şöyle devam etti:



''Ama beni üzen bazı yerel basının özellikle maç öncesi benim ve Celil'in resimlerini yan yana koyarak 'şok haber' diye geçmeleridir. Bu arkadaşlarımız bu kadar hassas ise onlara bir şok haber vereyim. Şu an Ümit Milli Takım kampında bulunan Tayfur Emre Yılmaz 240 YTL için Malatyaspor'u terk etti. Bunlar şok haber istiyorlarsa şu an piyasada dolaşan ketçap ve prezervatif faturalarını bulup dava açsınlar. Malatyaspor'umuza hangi başkanlar ne zarar verdiyse bu zararı ödesinler.



Şok haber istiyorsanız bu takımı son gün yüzüstü bırakanları şok haber diye geçin. Son gün gelip sahip çıkanları değil. Bu takım ligden düştüğü zaman, daha kötü günlere gittiği zaman unutmayın ki bunun en büyük zararını siz göreceksiniz. Şu an Malatyaspor sayesinde 3-5 haber yapıyorsunuz. Bu da elinizden gittiği zaman yazacak bir şey bulamazsınız.''



Samsunspor'dan 2006 yılında transfer edilen Celil Sağır'a verilen çeklerin karşılıksız çıkması üzerine açılan davada kulüp ve kulüp başkanına toplam 640 bin YTL adli para cezası, kulübe ve başkan Haşim Karadağ'a 1'er yıl süreyle bankadan çek hesabı açmalarını yasaklama cezası verilmişti.