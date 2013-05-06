KONDA'nın son anketi: Çözüm sürecine destek yüzde 81.3'e ulaştı

AKP'nin yaptırdığı ve çözüm sürecine ilişkin vatandaşın nabzının tutulduğu anketten çıkan sonuçlar çözüm sürecine desteğin rekor bir orana ulaştığını gösteriyor. Ankete katılanların yüzde 81.3'ü "Çözüm hepimizin mutluluğu için" diyor. 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' sorusuna ise ankete katılanların yüzde 52.4'ü AKP, yüzde 21.8'i CHP, yüzde 14'ü MHP ve yüzde 7.4'ü BDP dedi.

'Çözüm hepimizin mutluluğu için'



Sabah'tan Yahya Bostan'ın haberine göre; Konda'nın yaptığı araştırma 30 ilde 2650 kişiyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirildi. Hafta başında AK Parti MYK toplantısında, hafta sonu ise Kızılcahamam kampında değerlendirilen araştırmaya katılanların yüzde 90.8'i, "Herkes sorumluluk alsın", yüzde 81.3'ü ise "Çözüm hepimizin mutluluğu için" dedi. Anketten çıkan bazı sonuçlar şöyle oldu:



'Hayat şartları son 5 yılda iyiye gitti'



Araştırmanın bir bölümünü memnuniyet endeksi oluşturdu. Vatandaşların yüzde 50.3'ü "Türkiye'de genel hayat şartları son beş yılda daha iyiye gitti" dedi. "Benim hayat şartlarım son beş yılda daha iyiye gitti" diyenlerin oranı ise yüzde 44.6 olarak gerçekleşti. "Türkiye'de genel hayat şartları 5 yıl sonra daha iyi olacak" diyenlerin oranı yüzde 41.6 olurken, buna karşı çıkanlar yüzde 29.1'de kaldı. "Ne doğru ne yanlış" diyenler ise yüzde 29.3 olarak gerçekleşti.



'Yüzde 54.8: Geçimimden memnunum'



Vatandaşların yüzde 54.8'i "sahip olduğum imkanlardan ve geçimimden memnunum" dedi. Yüzde 28.1 ise memnun olmadığını belirtti. Genel sağlık durumundan memnun olanların oranı yüzde 73.9 olarak gerçekleşti. "Genel olarak baktığımda Türkiye'nin sorunları azalıyor" diyenlerin oranı yüzde 41.8, bunun aksini düşünenlerin oranı ise 40.1 olarak gerçekleşti. Yüzde 47.9 "Türkiye'de politik açıdan olumlu gelişmeler oluyor. Türkiye iyi yolda" derken, yüzde 33.4 bunun aksini savundu.

Vatandaşlara ekonomik beklentileri de soruldu. Yüzde 69.9 önümüzdeki aylarda Türkiye'de ekonomik kriz beklemediğini belirtti.



Anar'ın son seçim anketi



ANAR Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü İbrahim Uslu, süreçte AK Parti ve BDP'nin oylarının etkilenmediğini belirtti: CHP 23 bandına geriledi, MHP yüzde 14'e yükseldi. AK Parti ise yüzde 50-53 bandında.