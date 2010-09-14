KONDA'NIN REFERANDUM RAPORU YARIN T24'TE

T24 - Anayasa değişikliğine ilişkin olarak 12 Eylül Pazar günü yapılan referandumdan önce, sonuçları en doğru bulgularla hesaplayan Tarhan Erdem liderliğindeki KONDA Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Bekir Ağırdır, T24 için "referandum okuması" yaptı.

Kamuoyu araştırmalarının saygın ismi Bekir Ağırdır'ın "referandum okumaları"nda, 12 Eylül'de alınan sonuçları konusunda en güvenilir, en doğru analizleri bulacaksınız.

- Referandumdan sonra yapılan yorumlarda hangi hatalara düşüldü?

- BDP-PKK boykotunun etkisi hangi ölçüde oldu?

- Referandum sonuçları, 27 Temmuz 2007'de yapılan milletvekili genel seçimleri dikkate alındığında ne ima ediyor?

- 2009 yerel seçimlerinin sonuçları karşısında referandumda ortaya çıkan tabloda hangi mesajlar bulunuyor?

- "Türkiye bölündü" iddiaları bir gerçeği mi, önemli bir yanılgıyı mı ifade ediyor?

- Oyların coğrafi dağılımı nasıl bir mesaj veriyor?

- Hangi illerde sandıktan çıkan sonuçlar dikkat çekiyor?

Yanıtlar, kamuoyu araştırmalarının önde gelen ismi, T24 yazarı Bekir Ağırdır'ın yarın başlayacak yazı dizisinde...