KONDA'dan Çözüm Süreci anketi açıklaması

Kamuoyu Araştırma Şirketi KONDA, yayımladığı açıklama ile, dün yayımlanan ve çözüm sürecine desteğin 81.3'e ulaştığını vurgulayan anketine ilişkin yaptığı açıklamada "raporlarda yer alan kapsamlı bulgu ve analizler bütününün sadece bir bakış açısına göre aralarından seçilmiş ve haberci yorumuyla manşeti belirlenmiş bilgilerdir" denildi.



KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır KONDA Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem imzaı ile yayımlanan açıklama şöyle:



Zaman zaman medyada ‘Çözüm Süreci’ne ilişkin KONDA’ya ait olduğu belirtilen veya bir partimizin siparişiyle KONDA tarafından yapıldığı iddia edilen bazı istatistiki veriler yayınlanmaktadır.

1. KONDA 2009 yılından bu yana herhangi her hangi bir parti için doğrudan bir araştırma yapmamıştır.

2. KONDA Barometresi araştırmalar dizisi dördüncü yılına girmiştir. Araştırmalar her ayın birinci hafta sonunda yapılmakta ve ay sonunda da aynı rapor abone olan partilere, kurumlara ve şirketlere gönderilmektedir.

3. Araştırmalar Türkiye örneklemiyle, hanelerde yüz yüze görüşmeler yoluyla gerçekleştirilmekte, güncel siyasetin yanı sıra “memnuniyet endeksi”, “kutuplaşma endeksi”, moral endeksi” ve her ayın bir toplumsal teması etrafındaki sorulardan oluşmaktadır.

4. KONDA Barometresi araştırmaları abonelik sözleşmesinin gizlilik kuralları gereği raporlar hem KONDA hem de aboneler tarafından çoğaltılmamalı, başka kurumlar ve medya ile paylaşılmamalıdır.

KONDA Barometresi araştırmalar dizisinin genel gizlilik ilke ve nitelikleri nedeniyle, medyada yer alan bazı bilgileri düzeltme, doğrulama veya yalanlama imkanımız yoktur.

Medyaya sızan ve KONDA anketi olarak lanse edilen haberlerdeki veriler raporlarda yer alan kapsamlı bulgu ve analizler bütününün sadece bir bakış açısına göre aralarından seçilmiş ve haberci yorumuyla manşeti belirlenmiş bilgilerdir.

Medyada yer alan bilgilerin 50-60 farklı sorudan oluşan, analizleri ve yorumları bir bütünlük içinde değerlendirilmesi gereken bir araştırmanın birkaç bulgusundan oluşması nedeniyle de yanlış anlama ve değerlendirmelere yol açacağı not edilmelidir.

Bu açıklama bir yandan medyayı doğru bilgilendirmek, öte yandan da abonelerimizin haklarını korumak amacıyla yapılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyururuz.