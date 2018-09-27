Konda/Ağırdır: Hepimizin umudu sürdürmeye ihtiyacı var

İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, kadın hareketinin her parçasıyla bir araya geldiğinde umudunun daha da arttığını belirtti ve “hepimizin umudu sürdürmeye ihtiyacı var” dedi.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) Eylül ayı kahvaltı buluşmasının açış konuşmasını yapan KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, son üç yılda bir milyon kadının istihdama dahil olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“Şu an işletmeleri hayata geçirmemiz, ayakta tutmamız gereken bir dönem.

“Bu dönemde düzenlediğimiz Proje15 adlı kadın girişimcileri destekleme projesi hepimiz için çok önemli.

“Bin 500 kadına uzaktan erişim, 150 kadına girişimcilik kampı imkânı sağladık.

“Kampa katılanlar arasından seçilecek 15 kadın girişimciyi bir sene boyunca hazırlayacak, sonra yatırımcının karşısına çıkartacağız.”

KAGİDER buluşmasının konuğu olan Bekir Ağırdır, küresel çapta içinde bulunduğumuz mevcut durumun bir süre daha devam edeceğini belirtti ve şöyle konuştu:

“Küresel olarak hepimiz bir karmaşa içinde yaşıyoruz.

“Üstelik bu durum kısa sürmeyecek. Hepimiz bu karmaşa içinde yaşamaya alışmalıyız.

“Bu süreçten ‘büzüşerek’ değil, ancak ‘değişerek’ çıkabiliriz.

“Türkiye’de ise ülkenin ortak kaderine inanmamız gerekiyor.

“Bizim meselemiz bu ülkede yeniden bir arada yaşamayı, ortak kader duygusunu inşa etmektir.

“Bu ülkede bazı insanlar ‘biz’ derken solcuları, bazıları muhafazakarları, bazıları kadınları, bazıları Kürtler’i, bazıları Aleviler’i dâhil etmiyor.

“Hoşgörünün, toleransın, güvenin yükseldiği bir atmosfer kurmamız lazım. Ancak Türkiye’de kadın ve Kürt meselesini çözmeden bunu başaramayız.

“Bugün zamandan ve yerçekiminden bağımsız bir dönem yaşıyoruz.

“Güçlü şirket zamana dayanan şirket değildir. Güçlü şirket bugün, hıza dayanan şirket demektir.

“Her yeni duruma hızla ayak uydurabilmek zorundasınız.

“Türkiye’de nüfusu 2 bin’in altında olan yerlerde yaşayanların oranı sadece yüzde 16. İstanbul bu ülkenin tek başına yüzde 21’ini oluşturuyor. Önümüzdeki yıllarda nüfus 86 milyona ulaşacak ve sonra düşmeye başlayacak. 86 milyona ulaştığımızda ise 65 milyonumuz 15 metropolde yaşıyor olacak. Çanakkale, Bursa gibi şehirler birleşerek metropolleri oluşturacak.”

“Yaptığımız araştırmalarda gördüğümüz üzere Türkiye toplumu kendine âşık.

“Kendine dair en kötü özelliğini sorduğunuzda, herkes ‘mükemmeliyetçilik’ gibi olumlu bir özellik üzerinden kötülüyor kendini, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu hangi kelimelerle anlatırsınız dediğimizde ise tamamen olumsuzluklar söyleniyor.

“Türkiye’de yaşayanların yüzde 72’si hayal ettiği ülkeyi ‘adalet’ kavramıyla tarif etmiş. Adalet, ahlak, güven, saygı, huzur, eşitlik… Bunlar en çok söylenen kelimeler.

“Çevre meselesi, kadın meselesi ve tüketici hakları.

“Türkiye’de bu üç konuda müthiş bir enerji birikmesi var.

“Önümüzdeki dönemde bir şirketin, bir markanın başına bu üç konudan birindeki ihmalden ötürü müthiş bir iş gelecek.

“Bu toplum giderek anlıyor ki muhatapları devlet değil, markalar.

“O yüzden şirketlerin insan haklarına, ülkedeki kültürel çokluğa saygılı markalar olması şart.” (Fotoğraflı)