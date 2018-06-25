KONDA Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem: Tekrar seçim beklemiyorum

KONDA Araştırma'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarını değerlendirerek, ‘yeniden seçim’ beklentisi içinde olmadığını söyledi.

MHP ve İyi Parti’nin, Anadolu Ajansı’nın açıkladığı verilere göre toplamda yüzde 21.35 oy oranına ulaşmasının ‘milliyetçi oy patlaması’ olarak nitelendirilemeyeceğini ifade eden Erdem, “İki partinin toplam oyunun yüzde 21 olması, klasik MHP oylarının arttığını gösteriyor” dedi.

“AKP’deki oy kaybının sebebi, partinin genel politikalarının sonucu"

HDP’nin oyunun neredeyse değişmediği dikkate alındığında, AKP’nin 1 Kasım seçimlerine göre kaybettiği yüzde 7.1’lik oyun bir kısmının bu partilere gitmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunan Erdem, “AKP’deki oy kaybının sebebinin ‘partinin genel politikalarının sonucu’ olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

"Erdoğan, toplumu ülke sorunlarına odaklanan tartışmalardan uzaklaştırmaya çalışıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı zafer konuşmasını da değerlendiren Erdem, “Eski sertliğini muhafaza etmiyor gibi görünüyor. Gelecek günlerde siyasi olarak mevcut tutumunu devam ettirip ettirmeyeceğine, dışarıya karşı nasıl davranacağına karar verecek” dedi. Erdoğan’ın, toplumu seçim döneminde ülkenin sorunlarına odaklanan tartışmalardan uzaklaştırmaya çalıştığını kaydeden Erdem, “Doğru da yaptı. Geçen gün, İstanbul’un ilçelerindeki mitinglerinde yaptığı gibi, rakipleri veya diğer politikacılar hakkında, kendi politikaları hakkında başkalarını suçlayıcı şekilde konuşmadı. Bu tutumunu da devam ettirmesini temenni ederim” diye konuştu.

"MHP ile hareket edilip edilmeyeceği AK Parti'ye bağlı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşmasında ‘Cumhur İttifakı’nı sıklıkla vurgulamasını da yorumlayan Erdem, MHP-AKP işbirliğinin Meclis’te sürüp sürmeyeceğine dair soruya şu cevabı verdi:

“Meclis’e çok fazla önem verildiğini düşünüyorum. Meclis’in artık o kadar da bir önemi yok. Bahçeli, ayrılsa ne olacak, birleşse ne olacak. Birlikte hareket edip etmeyecekleri, AK Parti'ye bağlı. Ak Parti'nin tutumunu ay ortasından sonra göreceğiz. Problemleri biliyorlar, onlarla karşılaşıp karar noktasına geldikleri zaman yorum yapılabilir.”

"CHP, muhtemelen kendi içinde bir tartışma yapacak"

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin AA verilerine göre oyların yüzde 30.8’ini almasını ve partisiyle arasında yüzde 8’lik bir makas açılması konusunda da Erdem, şunları söyledi:

“CHP’nin oyu yüzde 2-3 azalmış gözüküyor. Bu oyların hepsi HDP’ye gitmiş demiyorum ama yarıya yakını gitmiş olabilir. Ama bu aslında CHP’nin problemini ortaya koyan bir şey. CHP, muhtemelen kendi içinde bir tartışma yapacak. Umalım ki o değerlendirmeyi doğru yaparlar, doğru karar verirler.”