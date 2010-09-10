KONDA: Radikal'i anlayışla karşılıyoruz

T24 - KONDA Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem'in referandum anketiyle ilgili yazısı Radikal gazetesindeki köşesinde yayımlanmadı. Gazeteci-yazar Erdem, Radikal gazetesinin gerekçesini haklı bulduğunu söylerken, Radikal Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Hürriyet'teki köşesinde, anket sonuçlarını 'gazetenin ilkeleriyle uyuşmadığı' için yayımlamadıklarını yazdı.



Araştırma ve danışmanlık şirketi KONDA da konuya ilişkin şöyle bir açıklama yaptı:



KONDA, her ayın ilk hafta sonu KONDA BAROMETRESİ isimli bir araştırmalar dizisi gerçekleştirmektedir. KONDA BAROMETRESİ, yalnızca siyasi sorulardan oluşmamakta, toplumsal ve kültürel hayatımıza dair meseleler de ele alınmaktadır. Araştırmaların raporları ilke olarak yalnızca abonelerimize verilmekte, gerek abonelerimizce gerek KONDA tarafından yayınlanmamaktadır. RADİKAL gazetesi de abonelerimiz arasında yoktur.

Referanduma dair açıklamamız, abonelerimizin izniyle, yalnızca referandum sorularının bulgularından özetlenerek hazırlanmıştır.



Referanduma dair açıklamamızın RADİKAL gazetesinde yayınlanıp yayınlanması, gazetenin yayın yönetmeni Sevgili Eyüp Can’ın bugünkü yazısında söz ettiği gibi Doğan Grubunun ilkesel olarak anket sonuçları yayımlamamak konusundaki hassasiyeti ve ilke kararına bağlı olarak gerçekleşmiş ve tarafımızca da saygıyla karşılanmıştır.







