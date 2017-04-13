KONDA ilk kez referandum anketi açıkladı; işte sonuçlar

Türkiye'nin güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA, 16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği kanununa ilişkin referandum için tahminini ilk kez açıkladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem ile Genel Müdür Bekir Ağırdır yönetimindeki KONDA'nın yüzde 99 güven aralığında hata payını artı-eksi yüzde 2,2 olarak duyurduğu araştırmasına göre, "Evet" oyu yüzde 51,5 oranında önde gözükürken, "Hayır" oyu ise yüzde 48,5 bandında. Araştırma sonuçlarına göre, halen kararsız olan ve sandığa gitmeyeceğini açıklayanların oy oranı yüzde 9 olarak yer alıyor. Konda, hata payı ve kararsız seçmen oranına da dikkat çekerek, şu notu düştü:

"Yaptığımız çok boyutlu istatistiki analizlerde kararsızların bir tercih lehine yöneleceğini gösteren bir bulguya rastlanmamıştır. Bu bulgular araştırma hata payı dahilinde değerlendirildiğinde sonuca dair halen kesin bir yargıda bulunmak yanıltıcı olabilecektir."

Seçime katılımın yüzde 90 mertebesinde olacağı tahmin edilen ve yurt dışı seçmenlerin oylarının hesaba katılmadığı belirtilen araştırma, 30 ilin 124 ilçesine bağlı 197 mahalle ve köyde 3 bin 462 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelere dayanıyor.

Erdoğan sahaya indi,

"Evet" oyları arttı

KONDA'nın seçmenin eğilimlerini ölçen barometre grafiğine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sahaya indiği 4 Şubat 2017 tarihinden itibaren yüzde 40 civarında gözüken "Evet" oyları yaklaşık yüzde 7 oranında bir artış gösteriyor. Yine grafiğe göre, Almanya ve Hollanda ile yaşanan kriz de (11 Mart 2017) "Evet" oyunu etkileyen faktörler arasında.

KONDA'nın internet sitesinde yayımlanan (13 Nisan 2017) sonuçlar aynen şöyle: