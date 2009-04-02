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KONDA hatasını araştırıyor

AKP’nin oy oranı konusunda yanılan yazarımız KONDA Genel Müdürü Ağırdır, hatanın kaynağını araştırdıklarını söyledi.

02 Nisan 2009 03:00

AKP’nin oy oranı konusunda önemli oranda yanıldıklarını belirten KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, hatanın kaynağını araştırdıklarını söyledi.

Bekir Ağırdır'ın yazısının tamamı

KONDA Araştırma, 29 Mart yerel seçimleri öncesi yaptığı tahminde AKP’nin İl Genel Meclisi bazında yüzde 47.9 oranında oy alacağını öne sürmüştü. Ancak seçimlerden sonra AKP yüzde 38.8 oranında oy aldı.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Tempo24’te yayımlanan köşe yazısında seçim öncesi yaptıkları tahminlerde, AKP’nin oy oranında önemli oranda yanıldıklarını yazdı. Seçim sonuçlarını değerlendirdiği yazısının sonuna “Okura not” başlığıyla bir bölüm ekleyen Ağırdır, “KONDA olarak açıkladığımız seçim araştırmasında diğer bulgular araştırma hata payları içinde gerçekleşmiş olsa da AKP oy oranında önemli biçimde yanıldık. Hatamızın yöntemsel nedenleri üzerine çalıştıktan sonra bu hatanın kaynağını ve ne gibi önlemler aldığımızı da kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

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