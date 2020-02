KONDA Genel Müdürü: Erdoğan ikinci tura yüzde 45'in altında bir oyla kalırsa...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında karşılık bulmasıyla 24 Haziran'da yapılması kararlaştırılan erken seçime 39 gün kala, Türkiye'nin en güvenilir araştırma kuruluşlarından KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır seçime ilişkin değerlendirmede bulundu. Ağırdır, "Muhalefetin adaylarından birisi yüzde 30'u aşarak ikinci tura kalırsa, ya da Tayyip Erdoğan ikinci tura yüzde 45'in altında bir oyla kalırsa, o zaman vatandaş iktidar değişikliğine karar vermiş demektir" açıklamasında bulundu.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır "Henüz ortak yaşamı yeniden inşaa etmek, bir arada yaşamı yeniden tesis etmek gibi bir vaat yok. Siyasetin geleneksel kalıpları üzerinden yürüyen bir süreçte çok şaşırtıcı şeyler beklemek mümkün değil" dedi.

Ağırdır, muhalefetin ekonomik ve siyasi krizleri yönetebileceğine yönelik bir söylem geliştirmesi halinde AK Parti'yi yenebileceğini söyledi.

“Oyunun kontrolü ilk kez muhalefette”

"Oyunun kontrolü ilk kez muhalefette" diyen Ağırdır, "HDP barajı geçerse, AK Parti parlamentodaki çoğunluğunu kaybeder" ifadelerini kullanırken, seçimin sonucunu belirleyen iki etmen olduğuna dikkati çekti. Ağırdır'a göre, seçimin sonucunu muhalefetin faaliyetleri ve HDP'nin barajı geçip geçememesi belirleyecek.

“Erdoğan, Akşener'e karşı temkinli”

İkinci tura kalınması halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin yarışacağına ilişkin öngörüde bulunan Ağırdır, AK Parti'nin İYİ Parti'ye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ise Meral Akşener'e karşı temkinli bir tavır içinde olduğunu da aktardı. Ağırdır, "Tayyip bey, bu tartışmayı Devlet Bahçeli'ye bıraktı" dedi.

“Erdoğan ilk turda yüzde 45'in altında kalırsa vatandaş değişikliğe karar vermiş demektir”

"Muhalefetin adaylarından birisi yüzde 30'u aşarak ikinci tura kalırsa, ya da Tayyip Erdoğan ikinci tura yüzde 45'in altında bir oyla kalırsa, o zaman vatandaş iktidar değişikliğine karar vermiş demektir" diyen KONDA Genel Müdürü, "Ama Erdoğan, ilk turda yüzde 47-48 civarında bir oy alırsa ve ikinci olan adayın oyu da yüzde 20-21 civarındaysa, Tayyip Erdoğan çok rahat bir şekilde ikinci turu kazanır. Yüzde 40 civarında bir Tayyip Erdoğan oyu görürsek, toplum ondan umudu kesmiştir" ifadelerini de kullandı.

“Muhalefet 'Oyunu değiştiriyoruz' demeli, toplum bunu bekliyor”

Muhalefetin, 24 Haziran sürecinde oyunu değiştirmesi gerektiğine vurgu yapan Ağırdır, şunları söyledi:

"Rakibinizle her seferinde boks yapıyorsunuz ve her seferinde dayak yiyorsunuz. Düelloyu bu sefer basketbol oynayarak yapamazsanız, oyunun sonucu belli. Muhalefet, her seferinde, 'Bizim boksörün sağ kolu güçsüz, onu biraz güçlendirelim. Zıplama yeteneğini biraz artıralım' diye bakıyor meseleye. Oyunu değiştiriyoruz demeliler. Bunun için hala imkan var. Toplum bunu bekliyor. Oyunu umutsuzluktan çıkarıp umuda çevirmek lazım."