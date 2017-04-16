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KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'dan ilk yorum: Bildiğimiz üç kutuplu Türkiye karşımızda

"HDP ve HDP seçmenleri sözlerinde durmuş"

16 Nisan 2017 21:06

Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır,  Türkiye’de parlamenter sistemi sona erdiren ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ne ilişkin referandumdaki resmi olmayan sonuçları değerlendirdi.

NTV'de konuşan Ağırdır, "Programa başlarken Kürt illerini merak ediyorum demiştim. Demek ki medyada yapılan spekülasyonlar anlamsızmış. HDP ve HDP seçmenleri sözlerinde durmuş. Gelecekleriyle ilgili endişelerin hakim olduğu, CHP'nin yüksek oy aldığı yerlerde 'hayır' oyları önde görünüyor. Bildiğimiz üç kutuplu Türkiye yine karşımızda." yorumunda bulundu.

Ağırdır, sonuç haritasının 1 Kasım 2015 ile aynı olduğunu belirterek "Kentleşmenin ya da Türkiye'nin 150 yıllık kalkınma ve modernleşme süreci farklı bir aşamada. Görece geride olan bir bölge var, bir de Denizli, Antalya, dikkat ederseniz bunlar kalkınmanın da ötesine geçmiş bölgeler var. Bu bölgelerde zaten "Hayır" önde. 1 Kasım 2015'in haritasıyla neredeyse aynı." diye konuştu.

Ağırdır şöyle konuştu:

"Yerel seçimlerde de belediye seçimlerde de İstanbul'da AKP öndeydi. MHP'den gelen oyların da eklenmesiyle yüzde 60-70'i bulması gerekirdi. Bu kampanya sürecinde şöyle ilginç bir durum var. AK Parti büyük mitingler, partiye yaslanan bir kampanya yürütürken, 'Hayır' kampanyası sosyal medya üzerinden yürütüldü.  

Bu genel merkezi de zorlayacak bir dip dalga. CHP'nin değişmek gibi bir meramı olursa bu oranlar kullanılacak bir şey."

 

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