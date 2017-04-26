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KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır hazırladı; referandum sonuçlarının siyasal analizi T24'te başlıyor

Referandumun siyasal sonuçları, veriler ışığında olası yol haritaları...

26 Nisan 2017 19:35

Türkiye'nin saygın kamuoyu araştırması kurumu KONDA'nın Genel Müdürü ve T24 yazarı Bekir Ağırdır, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliğine ilişkin referandumun siyasal sonuçlarını ele aldığı yazı dizisi yarın başlıyor.

Bekir Ağırdır, 16 Nisan'a ilişkin tahminleri referandum sonuçlarıyla çakışan KONDA'nın ürettiği veriler eşliğinde referandumunun siyasal okumasını yapacak. Referandum sonuçları ışığında önümüzdeki döneme ilişkin projeksiyonlara da değinecek olan Ağırdır, verilerin rotasında olası siyasi yol haritaları konusundaki yorumlarını da paylaşacak.

Referandum sonuçlarına ilişkin en kapsamlı siyasal analiz niteliği taşıyan yazı dizisi yarın (27 Nisan Perşembe) T24'te başlayacak.


 

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