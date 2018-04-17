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KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır hazırladı: Erken seçim tartışması, yeni siyaset, yeni muhalefet

Bekir Ağırdır'ın yazı dizisi yarın T24'te başlıyor

17 Nisan 2018 15:22

Türkiye'nin saygın kamuoyu araştırması kurumu KONDA'nın Genel Müdürü ve T24 yazarı Bekir Ağırdır'ın, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesinde Türkiye'de ve dünyada yaşanan politik ve toplumsal gelişmeleri ve bunların olası siyasi sonuçlarını değerlendireceği yazı dizisi yarın başlıyor.

Bekir Ağırdır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla yeniden siyaset gündemine giren erken seçim tartışmalarını, başkanlık sistemiyle birlikte değişen siyasi dinamikleri, yeni siyaset ve muhalefet parametrelerini değerlendirecek.

Başkanlık ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin en kapsamlı siyasal analiz niteliği taşıyan yazı dizisi yarın (18 Nisan Çarşamba) T24'te başlayacak.

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