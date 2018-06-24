KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Erdoğan'ın oyları en fazla yüzde 51'e iner

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, bugün (24 Haziran 2018) yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin paylaşılan verileri değerlendirdi.

CHP'nin metropolleşmiş bazı kentlerde bazı oylarını İyi Parti'ye kaptırdığını ifade eden Ağırdır, NTV canlı yayınında "CHP'nin muhalefetinden memnun olmayan kentli seçmen, oyunun rengini değiştirmiş" dedi.

Ağırdır, seçimin ilk turda sonuçlanacağı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oylarının en fazla yüzde 51'e ineceği görüşünü dile getirdi. Ağırdır ayrıca, şunları kaydetti:

"Oy ve Ötesi, Adil Seçim gibi platformlar, ellerindeki ıslak imzalı tutanaklarla seçime dair gözlemlerini paylaşmak durumunda. Bu ülke sürekli 'Seçimde hile mi var', 'Anadolu Ajansı'nda bir şey mi oluyor' sorularına kapılıyor. O yüzden AK Parti Sözcüsü değil sadece, AK Parti de, CHP de, ellerindeki tüm ıslak imzalarla analizlerini yapmalılar. Böyle zan altında bırakıp sonra kaçar bir pozisyona bürünmeliler."