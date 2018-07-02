KONDA Genel Müdürü Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak

24 Haziran'daki seçim için en yakın anket sonuçlarını açıklayan KONDA'nın genel müdürü Bekir Ağırdır, iktidarın 'seçimle gelecek olan heyecana ihtiyaç duyduğu' görüşünü dile getirirken 2020'de erken genel seçim yapılacağını söyledi. Ağırdır'a göre AKP'nin yerel seçimde İstanbul ve Ankara belediyelerine kaybetmesi 'muhtemel.'

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) 24 Haziran seçim sonuçlarının ve sonrası sürecin konuşulduğu 'Demokrasiyi Kazanmak' konulu panel düzenledi.

Yurt gazetesinden Barış Can'ın haberine göre bu panelde konuşan Ağırdır, 2020 senesinde genel seçim olacağını söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Artık akılları, enerjileri bitti. Seçimle gelecek heyecana ihtiyaçları var. İnsanların korkuları geçtikten sonra, gündelik hayatta eleştirileri yüksek. Halkın yüzde 82'si eğitim sisteminin kötü olduğunu söylerken, yüzde 65 de ekonomiye güvenmediğini söylüyor. Türkiye insanının sağduyusuna güvenmek lazım. Mesela 2015'te kızımı 'kuran kursuna gönderirim" diyenlerin oranı yüzde 80 iken bugün bu oran yüzde 20'lere düşmüş durumda. Bilime güvenirsek biz buradan çıkarız. OHAL'e, korkuya rağmen yüzde 49 almak umutlanmaya değer."

"İktidarın İstanbul ve Ankara'yı kaybetmesi muhtemel"

Yerel seçimlerde çok şeyin değişebileceğini söyleyen Ağırdır, "4 parti yeni günü hep beraber inşa edeceğiz, hepsi aynı şeyleri söyleyerek yerel seçimlere gitmeli. İktidarın yerel seçimlerde İstanbul, Ankara gibi büyükşehirleri kaybetmesi muhtemel, Üsküdar gibi ilçeler de kazanılabilir" ifadelerini kullandı.