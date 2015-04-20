KONDA Başkanı Tarhan Erdem'e göre seçimde hangi sonuçlar çıkacak?

Kamuoyu araştırma şirketi Konda’nın Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem, seçimlere ilişkin olarak, "Halk CHP veya MHP’nin oyunu yüzde iki üç arttırarak AKP'ye ders veremez, ama HDP’yi barajı geçirirse 50 milletvekili farkeder ve barajı geçirmek için de dört puan kâfidir. Bunu halk gördü ve Kasım Aralık ayında bu karar verildi" dedi. "HDP bence barajı geçecek ama burada HDP seçilmeyecek, Ak Parti cezalandırılacak" diyen Erdem, "Çünkü bunun başka yolu yok. Türkiye rahatlayacak göreceğiz" ifadesini kullandı.

Koalisyon ihtimallerine de değinen Erdem, "Olabilir ama koalisyona kadar gideceğini sanmıyorum" diye konuştu.

Tarhan Erdem, 7 Haziran’daki seçimler öncesinde Bidebunuizle.com’dan Mehmet Güç’e konuştu. Tarhan Erdem’in seçimle ilgili tahlil ve öngörüleri şöyle:

AKP, 2010 yılına kadar başlangıçta söylediğini destekleyen ve onları gerçekleştirmek isteyen bir yolda yürüdü. 2010 yılından sonra da çok farklı, Türkiye’de çok alışılmış, iktidarını bırakmak istemeyen bir parti havasıyla ifade özgürlüğü, demokraside gerilemeler başladı maalesef. Benim yorumlayabildiğim Ak Parti’nin 2010’dan sonra kendisine çok haksızlık ettiğidir. Ak Parti eğer söylediğimi yapabilmiş olsaydı bugün 330 falan söz konusu değildi hepsini geçmişti. Çok ileri bir noktadaydı. Ama bugün çok ciddi bir ders verilmek üzeredir Ak Parti’ye.

'Bırakmak istemiyor'

İktidarını bırakmak istemiyor. Türkiye’de 1908 meşrutiyetinden sonra, bir meclise dayalı ilk hükümet denebilir buna, halk değişim istiyor, heyecanlı, ama maalesef İttihat ve Terakki iki yıl sonra Türkiye’yi kendilerinin aldıkları dönemden daha bir korkunç hükümet terörü yapan bir duruma getirdiler. Harpler nedeniyle gördüler ki iktidarı seçimle devam ettiremeyecekler, başka bir yol buldular. Maalesef meşrutiyetten sonraki bütün iktidarlarda iktidarlarını muhafaza etmek için benzer bazı tedbirler almıştır.

'Siyasi tıkanıklık'

2012’den itibaren Türkiye bir siyasi tıkanıklığa girdi ve bunun şimdiki idarecilerin umdukları tasarladıkları gibi bitmeyeceğinden eminim, bu hepimiz için çok ağır bir durumdur. Düşününüz ki, 12 sene bir memleketi idare etmiş, milli gelirini çok iyi halletmiş, ekonomisini pek çok olaya karşı büyütmeye devam etmiş, fiziki ve demokratik olarak çok iyi şeyler başlatmış bir siyasi partinin bu hale gelmesi, yalnız kendileri için değil hepimizin de kusuru olan bir şeydi. Biz bunu beceremiyoruz, demokrasiyi ve o hale geliyoruz. Bu hale gelmemizin nedeni netice itibariyle üç beş kişinin iktidarını muhafaza etme endişesidir.

'Yolu şaşırıyorlar'

Önemli olan ilk geldiklerinde iyi idare ediyorlar, sonraki dönemlerde çok farklı nedenlerle yollarını şaşırıyorlar. Şu mu oldu bu mu oldu değil, mesele çok basit. Ben o adam değilim, ben verdiğim sözü tutarım, üç dönem kuralını muhafaza edeceğim dedi, dedi ama sanıyorum ki sonradan biz ne yaptık da dedi. Bu kuralı muhafaza etmek demek milletvekilliğinden ve dolayısı ile başbakanlıktan ayrılmak demektir. Ne yapacak o zaman, 2011 seçimleri geliyor, 2015’te milletvekilliği bitecek. 2015’te iktidarını muhafaza etmek için birşey düşünmek lazım. İki şey yapabilirdi; üçüncü dönemi kaldırırdı kural olarak ve çok da yanlış bir kural bana göre ya da Cumhurbaşkanı olabilirdi, o ikincisini seçti. İşte delikanlılık psikolojisi ile üç dönem kuralını değiştirmemeye karar verdi, sonra bütün hareketleri, kararları, düşünceleri 2015 sonrası iktidarı nasıl muhafaza edeceğine yöneliktir.

Köşk hesapları mıydı?

Her gün sabah kalktığında ne olacak bu 2015 diye düşünüyordu artık. O kendi psikolojisini esir aldı. Bizim için hepimiz için hüsran. Kendisi için ne olduğunu bilemiyorum. Ben rahatsız oluyorum bu konudan. Çok önemli bir siyaset adamı olmak üzereyken kendi kararının neticesinde bu hale gelmiş bir insandan bahsediyoruz. Onun için kendisine yazık, kendisine karşı diye söylüyorum. Çok acı birşey.

Seçim sonucu ne olacak?

2015 seçiminde önemli bir krize gidiyor Türkiye. İktidar çoğunluğunu almış olsalar dahi az bir ekseriyetle alacaklar. 276, 290, 300 de olsa aynı şey. Düşününüz ki yüce divan oylamasında en az 45 fire vardı. Bu demekki gelecek aritmetik zor bir aritmetiktir. Bu düşüş ne zaman başladı?

Bana göre geçtiğimiz kasım ayında bu karar verilmişti. O karar nedir; HDP. Halk ne yapacak, bu kararı bir partiye oy vererek gösterecek, mesaj taşıyıcı oy verilen bir parti olacak. O parti hangi parti olacak? Halk şunu gördü, CHP veya MHP’nin oyunu yüzde iki üç arttırarak bu dersi veremez, ama HDP’yi barajı geçirirse 50 milletvekili farkeder ve barajı geçirmek için de dört puan kâfidir. Bunu halk gördü ve Kasım Aralık ayında bu karar verildi.

‘HDP barajı aşacak’

HDP’nin barajı geçmesi kendi başarısı olmayacak mı?

HDP bence barajı geçecek ama burada HDP seçilmeyecek, Ak Parti cezalandırılacak. Çünkü bunun başka yolu yok. Türkiye rahatlayacak göreceğiz.

Halkın elinin ayarı kaçar mı?

Olabilir ama koalisyona kadar gideceğini sanmıyorum.