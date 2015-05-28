KONDA Başkanı Tarhan Erdem: 'Özel tedbir alınmazsa' HDP yüzde 11,4'le barajı geçer

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin kurucusu Tarhan Erdem, ‘özel tedbir alınmaması durumunda’ HDP’nin yüzde 11,4 oy alarak barajı geçeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

7 Haziran seçimleri öncesinde meydanlara çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin en ciddi problemi olduğunu anlattı. Erdem, iktidarın demokrasiye darbe yaptığını kaydetti.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Erdem, HDP’ye yönelik özel tedbirlerin alınıp alınmadığını bilmediğini anlattı. Seçmenlerin, 7 Haziran seçimlerinde demokrasiye yapılan darbeye karşı çıkacağına inandığını ifade etti. KONDA’nın son araştırmasına göre, HDP’nin yüzde 11,4 oy almasını beklediklerini kaydetti.

Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi arasındaki ittifakın beklenen patlamayı gerçekleştiremediğini belirtti. MHP’de 1-2 puanlık bir artışın olduğuna dikkat çeken Erdem, CHP’nin de en fazla yüzde 29 oy alabileceğini savundu. AKP’nin ise HDP’nin barajı geçmesiyle 270 üzerinde milletvekili çıkarmasını beklediğini dile getirdi. AKP seçmenlerinin yüzde 42’sinin başkanlığa karşı olduğunu da sözlerine ekledi.

‘Türkiye’nin en ciddi problemi, Erdoğan’ın kendisi’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, konuşmalarıyla seçim güvenliğini büyük ölçüde tahrip ettiğini kaydeden Tarhan, Türkiye’nin en büyük probleminin de Erdoğan’ın kendisi olduğunu vurguladı. Ülkede hukuk rejiminden uzaklaşıldığını anlatan Erdem, “8 Haziran sabahı TBMM’deki dört siyasi parti ‘yarından itibaren demokrasiye en yakın zamanda nasıl geçiş yapabiliriz’ demeli. En yakın zamanda ifade-basın özgürlüğüne, hukuk rejimine, parti içi demokrasiye geçilmeli. Türkiye’de en ciddi problem Cumhurbaşkanı’nın kendisi. Ne olacak gerçekten bilmiyorum. Eğer dört siyasi parti, eskisi gibi birbirlerine hitap ediyorlarsa o vakit öl ki ölelim.” dedi.

‘İktidar, demokrasiye darbe yapıyor’

Tarhan Erdem, Cumhurbaş-kanı’nın, devletin imkânla-rıyla katıldığı açılış törenleri ve il ziyaretlerinde muhalefete oy verilmemesi için çağrılarda bulunduğunu aktardı. Dünya tarihinde bazı iktidarların, başa geldikten sonra demokrasiye darbe yaptığını söyleyen Erdem, “(O ülkelerde) hükümet, sonrasındaki seçimlerde başka siyasi partilere seçim kazanma şansı vermemiştir. Demokrasiye darbe ortaya çıkmıştır. Türkiye’de bugün de bu yapılmaktadır.” ifadelerini kullandı.