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KONDA 30 Mart yerel seçimleri için tahminlerini açıkladı, işte sonuçlar

KONDA, 22-23 Mart tarihleri arasında yapılan araştırma sonuçlarına dayandırdığı 30 Mart yerel seçimlerine ilişkin tahminlerini açıkladı

27 Mart 2014 13:51

Türkiye'nin güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA, 30 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için tahminlerini açıkladı. KONDA, hata payı artı-eksi yönde yüzde 1,8 olmak üzere, AKP'nin yüzde 46, CHP'nin yüzde 27, MHP'nin yüzde 15, BDP'nin yüzde 7, diğer partilerin de yüzde 5 oy alacağını tahmin etti.

KONDA Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem, 33 ile bağlı 173 mahalle ve köyde 3 bin 67 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelere dayalı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. KONDA'nın internet sitesinde (konda.com.tr) yayımlanan sonuçlar aynen şöyle:

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