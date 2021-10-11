Konami, eFootball 2022'deki hataları düzelteceği tarihi açıkladı

Konami popüler oyun serisi PES'in yeni oyunu eFootball 2022'deki hataları 28 Ekim'de alacağı bir güncelleme ile düzeltileceğini açıkladı.

eFootball 2022, rahatsız edici yüz animasyonları sebebiyle sosyal medyada epey konuşuldu. Özellikle Ronaldo ve Messi gibi yıldız isimlerde de bu hata görüldü. Konami de geçtiğimiz gün bu durum için özür diledi.

Geçtiğimiz günlerde ise Konami, oyunun sorunlarının düzeltileceği tarihi açıkladı. Açıklamaya göre eFootball 2022, 28 Ekim'de alacağı bir güncelleme ile düzeltilecek. Güncellemenin detayları şimdilik belli değil ancak içerik eklenmeyecek.

Bu güncelleme asıl güncelleme değil.Kasım 2021'de daha büyük bir güncelleme daha bekleniyor. O güncellemeyle birlikte oyuna birçok içerik de eklenecek.