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Konak’ta sahte içki operasyonu

İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Konak İlçesi’nde, polisin, bir pideciye ait depoya düzenlediği operasyonda 3 plastik tankta imal edilen 1 ton içki ile 364 şişe sahte içki ele geçirildi

11 Ekim 2017 20:55

İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Konak İlçesi’nde, polisin, bir pideciye ait depoya düzenlediği operasyonda 3 plastik tankta imal edilen 1 ton içki ile 364 şişe sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Çimentepe Mahallesi\'nde bir depoda sahte içki imal edildiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese yapılan baskında 500 litrelik 3 plastik tankta bir ton içki olduğu belirlendi. Aramalarda ayrıca 364 şişe sahte içki, 250 bilyalı şişe kapağı, bir alkolmetre, 500 mililitre anason ve 18 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi. Pidecilik yapan 47 yaşındaki A.K.\'nin 22 yaşındaki oğlu gözaltına alındı. A.K.\'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirlendi.

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