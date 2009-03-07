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Konak'ta 42 kişi tutuklandı

İzmir'de Konak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 kişiden 42'si tutuklandı.

07 Mart 2009 02:00

İzmir'de Konak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 kişiden 42'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i Konak Belediyesi encümen üyesi, 19'u belediye görevlisi olmak üzere toplam 67 kişinin ifadelerine başvuruldu.

Zanlılardan 20'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 47'si ise "örgütlü olarak suç işlemek", "rüşvet almak-vermek, aracılık etmek", "görevi kötüye kullanmak", "İmar Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 47 kişiden 42'si "örgütlü olarak suç işledikleri, usulsüz ruhsat verdikleri, rüşvet aldıkları ve aracılık yaptıkları, İmar Kanunu'na muhalefet ettikleri" iddialarıyla tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen "Konak Belediyesi'nde oluşan çetenin, rüşvet almadan ruhsat vermediği" yönündeki ihbar mektupları üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takip başlatmış, 8 aylık izlemenin ardından 4 gün önce operasyon gerçekleştirilmişti.

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