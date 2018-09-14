Konaklama yatırımlarının yıldızı 3 oldu; yatırım adedi yüzde 9 azaldı

Bu yıl altın yılını yaşayan turizm sektöründeki hareketlilik, konaklama sektörüne yansımadı. Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB), Ekonomi Bakanlığı’nın verileriyle hazırladığı rapora göre, bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre yatırım adedi yüzde 9, yatırım miktarı ise yüzde 5.5 azaldı. Dikkati çeken bir diğer konu ise ‘3 yıldızlı’ otellerdeki talep artışı oldu.

Dünya gazetesinden Selenay Yağcı'nın haberine göre ilk yarıda 39 ilde toplam 15 bin 222 yataklı 92 otel projesi için teşvik başvurusu yapıldı. Söz konusu 92 tesis için 1 milyar 590 milyon TL yatırım yapılacak. Geçen yıl 38 ilde toplam 16 bin 20 yataklı 101 tesis için 1 milyar 681 milyon TL’lik teşvik başvurusunda bulunulmuştu.

Raporda en fazla dikkat çeken ise ‘3 yıldızlı’ otellerdeki talep artışı oldu. Yılın ilk altı ayında teşvik belgesi alan oteller içinde sayı bazında en çok talebi 3 yıldızlı oteller aldı. 3 yıldızlılar toplam 45 otel ile ilk sırayı aldı. Kapasite bakımından ise 6 bin 327 yatak ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı. 3 yıldızlı otellere talep artışının sebeplerinden biri, turizm temsilcilerinin son yıllarda sıkça dile getirilen Türkiye’deki 5 yıldızlı otel arzı fazlalığı. Bir diğer sebep ise yatırımların geri dönüşü.

İlk yarıda yatırımlarda gerileme eğiliminin minimumda kaldığını, ancak ikinci yarıdaki ekonomik koşullar doğrultusunda gerilemenin artmasını beklediklerini kaydeden TÜROB Başkanı Timur Bayındır, Antalya ve İstanbul’daki yeni yatırımların arz fazlalığına rağmen artmaya devam ettiğini hatırlattı. Bayındır, “Bir planlama yapılması şart. İstanbul’da bir otel yatırımının geri dönüşü 20 yılı buluyor. Bu süre 10 yıl öncesine kadar 7-8 yıldı. 2014 yılından bu yana yatırım tutarında kademeli olarak yüzde 40’a yakın bir düşüş yaşanırken, yatak başı maliyet miktarı yüzde 35’in üzerinde arttı” diye konuştu.

İller bazında bakıldığında her dönem en fazla yatırım yapılan illerin başında gelen Antalya ve İstanbul yine ilk ilk iki sırada yer aldı. Antalya’da 2 bin 291 yataklı 10 otel için 198 milyon TL, İstanbul’da 1.721 yataklı 9 tesis için 253 miyon TL’lik yatırım hayata geçirilecek. Üçüncü sıradaki Trabzon’da ise 448 yataklı 6 tesis için 24 milyon TL’lik yatırım yapılacak.