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Spor

Konak Belediyespor'dan 1 futbolcu daha ayrıldı

İZMİR, (DHA)- GÜRCİSTAN'ın başkenti Tiflis'te oynanan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme grubu maçlarında 6 puan toplamasına rağmen Avrupa'dan elenen Konak Belediyespor'da sağ bek Berna Yeniçeri'nin ardından golcü Ebru Topçu da takımdan ayrıldı

04 Eylül 2017 15:03

İZMİR, (DHA)- GÜRCİSTAN\'ın başkenti Tiflis\'te oynanan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme grubu maçlarında 6 puan toplamasına rağmen Avrupa\'dan elenen Konak Belediyespor\'da sağ bek Berna Yeniçeri\'nin ardından golcü Ebru Topçu da takımdan ayrıldı.
Mavi beyazlılarla sözleşme yenilemeyen ve Gürcistan\'a götürülmeyen Ebru\'nun, Konak Belediyespor\'un en önemli rakiplerinden Ataşehir Belediyespor\'a imza attığı öğrenildi. Karadeniz Ereğlispor\'dan 2014-2015\'te Konak Belediyespor\'a transfer olan 21 yaşındaki milli futbolcu, 56 maçta mavi beyazlı formayı giyerken, 33 kez gol sevinci yaşadı.  

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