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Spor

Konak Belediyespor-1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor: 4-1

İZMİR, (DHA) KADINLAR Futbol 1'inci Ligi'nde zirve takipçisi Konak Belediyespor, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor'u 4-1 mağlup etti

18 Şubat 2018 19:42

İZMİR, (DHA)

KADINLAR Futbol 1\'inci Ligi\'nde zirve takipçisi Konak Belediyespor, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor\'u 4-1 mağlup etti. Atatürk Spor Kompleksi 1 Nolu Yan Saha\'da oynanan müsabakada 15\'inci dakikada yediği golle geriye düşen İzmir ekibi, 38\'inci dakikada Esther\'in golüyle skoru eşitledi. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Konak Belediyespor, 48\'inci dakika ve 70\'inci dakikada Cosmina, 55\'inci dakikada ise Kader\'le bulduğu gollerle galibiyete uzandı.
Konak Belediyespor Teknik Direktörü Ali Alanç, gelecek hafta deplasmanda lider Ataşehir Belediyespor\'u mağlup ederek 6\'ncı şampiyonluk için avantaj yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

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