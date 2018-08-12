Konak Belediyesi'nden ücretsiz ve anonim HIV testi

Konak Belediyesi, HIV hakkında ücretsiz danışma ve anonim test hizmeti vermeye başladı.

Kaos GL'nin aktardığına göre, İzmir Konak Belediyesi Gönüllü Danışmanlık ve HIV Test Merkezi hizmete açıldı. Merkez, bilgi almak isteyen kişilere ücretsiz ve kimlik bilgilerini istemeden HIV hakkında danışma verecek ve anonim test hizmeti sağlayacak.

Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi, haftaiçi her gün 08:00 – 17:00 saatlerinde açık olacak. Bilgi almak için Merkez'e 0232 484 22 91 numarası aranabiliyor.

Adres: Konak - Ssk Blokları, B-3 Blok Kat: 5, Konak

“Ücretsiz, anonim HIV test merkezi” nedir?

Hiçbir ücret talep edilmeden ve kişilerin kimlik bilgisi istenmeden; verilen bir kodla test sürecinizi takip edebileceğiniz merkezlerdir. Hizmet herkese açıktır ve sosyal güvence koşulu yoktur.

Merkezler nerede var?

İstanbul’da Şişli Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi; Ankara’da Çankaya Belediyesi ve Mersin’de Büyükşehir Belediyesi Kliniği ve Aile Danışma Merkezi ücretsiz, anonim HIV danışma hizmeti ve test imkânı sağlıyor.