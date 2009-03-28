Komutanlarla Gül'ün sert tartışması

İkinci Ergenekon iddianamesine giren günlüklere göre Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2002 yılında Başbakan olarak katıldığı ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök’le tartıştı.



Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’a ait olduğu öne sürülen günlüklerin iddianameye alınan bölümlerinde AKP’nin iktidara gelmesinden sonra yapılan ilk YAŞ toplantısındaki bir tartışmada geçen diyaloglar aktarılıyor.



Türkiye’de TSK’dan ihraç kararlarına karşı ilk kez muhalefet şerhi konan YAŞ toplantısında, ihraç kararları da tartışılıyor. Milli Savunma Bakanı olarak ilk kez YAŞ toplantısına katılan Vecdi Gönül, ihraç kararlarının yargıya gidebilmesi gerektiğini savunuyor. Tartışma alevlenince bu kez devreye bir başka YAŞ üyesi girerek sert bir çıkış yapıyor. Başbakan’a “sen” diye hitap eden YAŞ üyesi “Eğer niyetiniz 28 Şubat’ın intikamını almaksa pişman olursunuz. Bunun hesabını size sorarız” diyor. Günlükte bu sözlerin “Doğan” tarafından söylendiği belirtiliyor. O toplantıya katılan YAŞ üyeleri arasında yer aldığı için dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan olduğu tahmin edilen bu YAŞ üyesinin sözlerine, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları dışındaki komutanlardan büyük destek geliyor.



Günlüklerde “YAŞ çok sert geçmiş” notunun altında yer alan diyalog şöyle:



Özkök: Sizi anlıyorum, tabanınızı da anlıyorum. Ama..



Gül: Gündemi ben yapmak istiyorum...



Asker: Yapamazsınız.



Gül: Neden?



Asker: Yasa böyle... Gündemi Genelkurmay Başk yapar.



Vecdi Gönül: (yşansıdan sonra) ben size hak veriyorum ama, bunlar yargıya gidebilmeli. Disiplin çok önemlidir... Ama yargısız olmaz... (Gül o sırada konuşmuyor)



Doğan: (tartışma alevlenince) Eğer niyetiniz 28 Şubat’ın intikamını almaksa pişman olursunuz. Bunun hesabını size sorarız. (Başbakan’a sen diye hitap ediyor.) Doğan konuştuktan sonra komuta kademesi hariç komutanlar 11’i birden el kaldırıp, konuşmayı destekliyoruz, diyor



‘İçerik az’



Günlüğün iddianemeye giren bölümünde bu diyaloğun hemen altında Genelkurmay’ın kokteyliyla ilgili bir not da “8 Ocak Çarşamba basın kokteyli... Özkök’le uzun uzun konuşma.. Konuşmanın içeriğini biraz az bulmuşlar...” ifadesiyle yer alıyor. Bu nottan sonra bir başka notta da, ihraç kararlarıyla ilgili ilginç bir değerlendirme yer alıyor. 9 Ocakta Ergenekon sanıklarından emekli tümgeneral Erdal Şenel’in katıldığı yemekle ilgili notlar da şöyle: “9 Ocak. Erdal Şenel’in katıldığı yemek... Anayasa’nın 125. maddesinin değişemezliğinin konması istenmiş.. 3000 bin subay astsubay irticadan sakıncalı... Harb Okullarında yüzde 80 oruç tutanlar... bunu azaltmanın yolu nedir, diye bakılıyor.. 12 Eylülde dini bütün, eşi kapalı aile çocukları aranmış subay olmaları için. Sonra onları atmışlar. Onlardan kalmamış. şimdikiler farklı..



Gül, Doğan’ı görevden aldı



Balbay’ın günlüklerine göre Gül’le tartışan 1.Ordu Komutanı Çetin Doğan, emekli olduktan sonra Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na atandı. Gül cumhurbaşkanı seçildikten sonra Doğan’ı bu görevden aldı. Doğan Gül hakkında dava açtı ve ’2002 YAŞ’ta karşı karşıya geldik ve tepkimi dile getirdim. 28 Şubat’ta Batı Çalışma Grubu’nu yönettim. Benden rönvanş almak istiyor “ dedi