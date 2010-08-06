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Komutanların reddi hakim talepleri reddedildi

Özden Örnek, İbrahim Fırtına ve Çetin Doğan'ın da aralarında yer aldığı 8 komutanın 'Balyoz' davasındaki reddi hakim talebi reddedildi.

06 Ağustos 2010 03:00

T24 - Özden Örnek, İbrahim Fırtına ve Çetin Doğan'ın da aralarında yer aldığı 8 komutanın 'Balyoz' davasındaki reddi hakim talebi reddedildi.

Balyoz Darbe Planı' davasında haklarında yakalama kararı verilen 102 komutandan 8'nin yaptığı reddi hakim talebi mahkeme tarafından reddedildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını yerinde bularak, bu konudaki itirazları kabul etmedi.

Reddi hakim talebi kabul edilmeyen 8 komutan arasında eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek, eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına, eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan gibi isimler bulunuyor.

Mahkemenin yakalama kararıyla ilgili itirazları önümüzdeki hafta karara bağlaması bekleniyor.



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