-KOMUTANLARA YAKALAMA KARARI İSTANBUL (A.A) - 29.06.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı ve Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş'ın da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 28 sanığa ilişkin açılan davada, haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 sağının ismi de belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptını da düzenledi. Buna göre mahkeme heyeti, Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul, tümgeneraller Beyazıt Karataş, Bülent Kocababuç ve Nedim Güngör Kurubaş, tuğgeneraller Mehmet Eldem ve Mustafa Erhan Pamuk, Korgeneral Turgut Akman ve Albay Mehmet Örgen hakkında, ''suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delillere göre kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin tam olarak toplanılmamış olması, sanıkların konumları itibarıyla delillere etki yapma ihtimalinin olması, atılı suçun CMK'nın 100. maddesindeki katalog suçlardan olması, sanıklar hakkında tutuklama şartlarının oluştuğu'' gerekçesiyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirtti. Mahkeme heyeti, 8 sanık hakkında bu gerekçelerle yakalama kararı çıkarıldığını ifade ederek, sanıkların mahkemenin yargı çevresi dahilinde yakalanmaları halinde en kısa zamanda mesai saatleri içinde mahkemeye getirilmesi, yargı çevresi dışında yakalanmaları halinde ise mesai saatleri içinde yol tutuklaması yapılarak mahkemede hazır edilmesine karar verdi. Tutuksuz 5 sanığı da davetiye ile çağırarak, gelmemeleri halinde zorla getirileceği konusunda uyarı yapılmasına kararlaştıran mahkeme heyeti, Balanlı'nın da aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanığın tahliye talebini de ''suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delillere göre kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin tam olarak toplanılmamış olması, sanıkların konumları itibarıyla delillere etki yapma ihtimalinin olması, atılı suçun CMK'nın 100. maddesindeki katalog suçlardan olması'' gerekçesiyle reddetti. Tüm sanıkların 2002 yılından bugüne kadar nerede görev yaptıkları, görev yaptıkları süre içinde izin ve rapor durumları ile yurt dışında görev yapıp yapmadıkları hususlarının da Genelkurmay Başkanlığına müzekkere yazılarak sorulmasına hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu sanık emekli Albay Hakan Büyük'ün Eskişehir'deki evinde ele geçirildiği iddia edilen dijital verilerle ilgili TÜBİTAK'tan bilirkişi raporu aldırılmasına ve TÜBİTAK'a sorulacak soruların yazıda ayrıntılı olarak belirtilmesini karara bağladı.