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Komutanlara mektup yazarak AKP'yi şikayet eden 90 yaşındaki yerel gazeteci hakkında soruşturma açıldı

Muştu, 'Sadece içimden geçenleri aktarmak istedim' dedi

11 Eylül 2015 00:02

Ülkeyi iyi yönetmedikleri iddiasıyla AKP hükümetlerini Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere kuvvet komutanlarına mektup yazarak şikayet eden yerel gazete yazarı 90 yaşındaki Kamil Muştu hakkında soruşturma başlatıldı. İki polis eşliğinde götürüldüğü adliyede, savcıya ifade veren Muştu, "Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek gibi bir amacım yoktur. Sadece içimden geçenleri aktarmak istedim. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Muştu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA'dan Mehmet Yenen'in haberine göre, Simav’da SGK emeklisi olan ve bir yerel gazetede çalışan Kamil Muştu, geçtiğimiz günlerde ülkeyi iyi yönetmedikleri iddiasıyla AKP hükümetlerini Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere kuvvet komutanlarına şikayet eden bir mektup gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Kamil Muştu’nun mektupta yer alan bazı ifadeleri yüzünden şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulması için Simav Cumhuriyet Savcılığı'na talimat gönderdi. Simav Cumhuriyet Savcılığı’nın talebi üzerine iki polis, gazeteci Kamil Muştu’yu dün sabah saatlerinde evinden alarak adliyeye götürdü.

 

Bir oğlu albay emeklisi

 

Muştu, Simav Cumhuriyet Savcısı Süleyman Tuncer’e verdiği ifadesinde, "Sayın generallerim" diye başlayan ve "Milli bir iktidarın kurulmasını ancak sizler gerçekleştirebilirsiniz, saygılarımla" diye biten mektubu kendisinin kaleme aldığını kabul ederek, "Mektubu ülkenin gidişatından memnun olmadığım için yazma ihtiyacı duydum. Mektup içeriğinde Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek gibi bir amacım yoktur. Sadece içimden geçenleri aktarmak istedim. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

90 yıllık yaşam sürecinde ülkenin değişik yerlerinde veteriner hekim olarak görev yaptığını, Cumhuriyet Halk Partisi Simav İlçe Teşkilatı’nın 1946 yılında kurucuları arasında olduğunu ve 4 yıl ilçe başkanlığı görevini yürüttüğünü söyleyen Muştu, şunları kaydetti:

"Daha sonra memleketim Simav’a dönüp 29 yıl gazetecilik yaptım. Yerel gazete çıkarıp halkı aydınlatmaya çalıştım. Üç erkek evladımdan birisi Albay emeklisi. Memleketin halini arz etmek için oğlumun subay olmasından da esinlenerek Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere kuvvet komutanlarına mevcut hükümeti şikayet ettim. İşlerin iyiye gitmediğini yazdım. Daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkımda soruşturma açtığını öğrendim. Dün de Simav Adliyesi’ne giderek şüpheli sıfatıyla ifade verdim. Adalete güvenim sonsuz. Sadece endişelerimi dile getirdim. Bekleyip göreceğiz." 
 

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