Komutanlar nasıl serbest bırakıldı?

Savcıların, emekli kuvvet komutanlarını “kaçma şüpheleri bulunmayışı” ve “delil karartma ihtimallerinin düşük olması” gerekçeleriyle mahkemeye sevk etmeden serbest bıraktığı anlaşıldı.



Ergenekon soruşturması kapsamında önceki gün savcılıkta ifade veren emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek ile emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İbrahim Fırtına’nın serbest bırakılmalarında, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) tutuklama konusundaki gerekçelerinin etkili olduğu ortaya çıktı.

Milliyet gazetesinde ye alan habere göre, Ergenekon soruşturmasının başından bu yana tutuklanan şüpheliler nedeniyle eleştirilen savcıların, emekli kuvvet komutanlarını “kaçma şüpheleri bulunmayışı ve delil karartma ihtimallerinin düşük olması” gerekçeleriyle mahkemeye sevk etmeden serbest bıraktıkları anlaşıldı.



10 saatlik sorguda savcıların komutanlara çok kibar davrandıkları öğrenildi. Örnek’in de sorguda, günlüklerin kendisine ait olmadığını belirterek, “böyle bir hatırat tutmadığı”nı vurguladığı bildirildi.

Savcılar, serbest bırakmalarına rağmen soruşturma sonunda komutanlar hakkında dava açabilecekleri gibi takipsizlik kararı da verebilecek. Yetkisizlik kararı alınması halinde de dosya Ankara’ya gönderilebilecek.





Kaçma kuşkusu



Savcılar, eski komutanların adliyeye ilk davet edildikleri gün ve saatte gelmelerini ve bugüne kadar aksi yönde bir kuşku yaratmamalarını “kaçma şüphelerinin olmadığı” şeklinde yorumladı.

Bu durum savcılıkça komutanların mahkemeye sevk edilmemesinde en önemli etken kabul edildi.



Savcılar, darbe girişimi iddialarına neden olan olayların yaşandığı günden bu yana uzun zaman geçtiği, geçen sürede konuyla ilgili delillerin önemli bölümünün toplandığını dikkate alarak, “emekli komutanların delil karartma ihtimallerinin olmadığı ya da çok düşük olduğu” değerlendirmesini de yaptı.





Soruşturma sürecek



Savcılar, serbest bırakmalarına rağmen üç isim hakkındaki soruşturmayı sürdürecek. Ergenekon savcıları ikinci Ergenekon iddianamesinde komutanlar için “Ergenekon terör örgütüne üye olmamakla beraber eylemlerine iştirak ettikleri” yorumunu yapmıştı. Tutuklu yargılanan diğer şüphelilerle komutanlar arasındaki en büyük farkın bu saptama olduğu, diğer şüphelilerin büyük bölümü için “terör örgütü üyeliği” iddiasında bulunulmasının da tutuklanmayı gerektirdiği belirtiliyor.





Bekledikleri sorular



Savcıların, alışılageldik biçimde “Paşam” ifadesi yerine “Bey” demeyi tercih ettikleri, özellikle Örnek’e ait olduğu öne sürülen günlüklere dayalı sorular yönelttikleri, günlüklerde yer alan tüm isimlerle ne zaman ve neden görüşüldüğünü tek tek sordukları belirtildi.



Kamuoyuna yansıyan 3 Ergenekon iddianamesinde yer alan isnatlar konusunda bilgi sahibi olan komutanların yöneltilen sorulara karşı hazırlıklı oldukları, beklenmedik bir soruyla karşılaşmadıkları ve 50’ye yakın soruyu yanıtladıkları ifade edildi.





Program örtüşüyor ama...



Yalman ve Fırtına’nın, Örnek’e ait olduğu iddia edilen günlüklerde yer alan ifadeleri yalanladıkları, Örnek’in ise böyle bir hatırat ya da günlük tutmadığını, çalışma programında kimlerle ne zaman görüştüğünün yer aldığını, günlüklerde belirtilen bazı görüşmelerle çalışma programının örtüştüğünü, ancak bu görüşmelerin içe-riğine yönelik günlüklerdeki ifadelerin doğruyu yansıtmadığını ve kendisi tarafından yazılmadığını söylediği bildirildi.