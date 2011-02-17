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Komutanlar, kulak tıkacı istedi

Cezaevlerine gönderilen emekli subaylar, içerisi soğuk olduğu için çoğunlukla eldiven ve bere istiyor...

17 Şubat 2011 02:00

T24 - Balyoz Planı kapsamında tutuklanan ve Silivri’deki L4 ve L5 cezaevlerine gönderilen emekli subaylar, içerisi soğuk olduğu için çoğunlukla eldiven ve bere istiyor. Bir de duvarların inceliği yüzünden gürültü sorunu yaşıyorlar, kulak tıkacı ile uyuyorlar. 

Gürültü çok, kulak tıkacı kullanıyorlar

Balyoz Güvenlik Harekât Planı kapsamında tutuklanan ve Silivri’deki L4 ve L5 cezaevlerine gönderilen emekli subaylar, şimdilik geçici odalarda kalıyorlar.  Asıl yerleştirmeler tutukluluğa yapılan itirazlar değerlendirildikten sonra  yapılacak. Kim kiminle kalmak istiyorsa, yönetime dilekçe verecek ve  yönetim yerleştirmeleri yapacak. Sanıklar, avukat ve yakınlarından   çoğunlukla eldiven, bere ve kitap istedi. 


İşte Silivri notları 

-  Emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Tuğgeneral Ali Nuri Karababa, emekli Albay Ümit Özcan birlikte L5 cezaevinde kalıyor.

-  Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Halil İbrahim Fırtına ve emekli Korgeneral Engin Alan, L4 cezaevinde aynı koğuşta kalıyor. Fakat Engin Alan daha önce L5 cezaevinde kaldığı için tekrar oraya geçmek istiyor. 

-  Doğan, Karababa ve Özcan daha önceki tutuklulardan kalan eski bir buzdolabını kullanıyor. 

-  Tutuklular telefon hakkı için dilekçe verdi, haftada bir gün 10 dakika yakınlarıyla telefon görüşmesi yapabilecekler.

-  Tutuklulukta ilk hafta olduğu için tutukluların eş ve yakın akrabaları istedikleri herhangi bir gün gelip kapalı görüş yapabilecek. Ondan sonraki haftalarda cezaevinin belirleyeceği bir gün görüş olacak.

-  Duvarlar çok ince olduğu için ses rahatsızlığı var. Bu yüzden herkeste kulak tıkacı var. Kulak tıkacı kullanarak uyuyorlar. 

-  Ergenekon tutuklularıyla görüşmeleri mümkün değil. Avukat görüş yerinde Balyoz tutuklularıyla karşılaşabiliyorlar. 

-  Tutuklular kitap, özellikle de roman istiyorlar. 

-  Bilgisayar kullanamıyorlar, dilekçe verdikten sonra bilgisayar kullanabilecekler.

-  İçerisi soğuk olduğu için bere ve eldiven gibi eşyalar istiyorlar.

-  Yemeklerden şikâyetçi değiller, “Zamanında çok asker karavanası yedik” diyorlar.

-  Savunma stratejisiyle ilgili konuşmalar yapıyorlar. Savunma yapıp yapmayacaklarını değerlendiriyorlar.

-  Tutuklu yakınları ve özellikle avukatlarının ziyaret trafiği devam ediyor.





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