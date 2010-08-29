-KOMUTANLAR DEVLET MEZARLIĞINDA ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve Kuvvet Komutanları ile bazı generaller, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Orgeneral Koşaner ile beraberindekiler, Devlet Mezarlığı'nda milli mücadelede görev almış komutanların isimlerinin yazılı olduğu ''Anısal Duvar''a çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner, Devlet Mezarlığı Şeref Defteri'ne şunları yazdı: ''Ebediyete intikal etmiş değerli devlet büyüklerimiz, İstiklal Savaşı'nın kahraman komutanları ve aziz şehitlerimiz, ulusumuzun hür ve bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya göstererek vatan uğruna giriştiğimiz sayısız mücadeleler, eşsiz fedakarlıklar ve kahramanlıklarla bugünlere getirerek bize emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti, sizlerden aldığımız güç ve ilhamla sonsuza kadar var olmaya devam edecektir. Bıraktığınız bu kutsal emanetin korunması ve ilelebet yaşatılması için Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü tehdide karşı kararlı mücadelesinin geçmişte olduğu gibi bugün de büyük bir azimle, inançla sürdüreceğinden emin olunuz. Huzur içinde yatın, ruhlarınız şad olsun.'' Orgeneral Koşaner ve beraberindekiler, milli mücadelede görev almış komutanların kabirlerine de karanfil bıraktı. Devlet Mezarlığı ziyaretinde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu da hazır bulundu. Orgeneral Koşaner ve komutanlar, törenin ardından ''Anısal Duvar''ın önünde fotoğraf çektirdi.