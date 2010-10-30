Komutanlar Başkomutan'a gitmedi!

T24 - Türkiye Cumhuriyeti'nin 87. kuruluş yıldönümü, devletin zirvesinde buruk görüntülerle kutlandı. Gün boyu törenlere hakim olan gergin hava, akşam Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde verilen resepsiyona da yansıdı.



Doğum günü de 29 Ekim olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Çankaya Köşkü'nde verdiği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile davetli komutanlar katılmadı. Anayasa uyarınca “başkomutanlığı” temsil eden Cumhurbaşkanı'nın resepsiyonu sırasında komutanlar da Köşk'e yaklaşık 5-6 kilometre mesafede bulunan Ankara Merkez Orduevi'nde Genelkurmay Başkanı'nın verdiği resepsiyona katıldılar.



Geçen hafta, “Yalnız katılabilirim, eşimle katılabilirim, kızımla katılabilirim” diyen Başbakan Tayyip Erdoğan da, Gül'ün Cumhurbaşkanlığı'na çıkmasından sonra ilk kez tek kerede düzenlediği eşli resepsiyona eşsiz katıldı. Emine Erdoğan. Bu sene de Emine Erdoğan, Hayrünnisa Gül ile yan yana gelmedi.



Ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Köşk'teki resepsiyon sırasında partisinin İstanbul Kadıköy'de halkın katılımıyla düzenlediği şenliğe katıldı.



Askerlerin resepsiyonu saat 19:00'da Merkez Orduevi'nde başladı. Resepsiyon sürerken komutanların kısa bir süre Köşk'teki resepsiyonda görünüp geri dönecekleri tahminleri doğrulanmadı.



Cumhurbaşkanlığı'ndaki resepsiyonun başladığı saat 19:00 sıralarında komutanların Köşk'e gitmeyeceği haberi duyuldu.



Bazı türbanlı davetlilerin tebrikleri eşiyle birlikte kabul eden Cumhurbaşkanı Gül'ün elini sıkmaması dikkat çekti.



Resepsiyona bütün bakanlar ile milletvekilleri eşli olarak katılmadı. Bazı bakan ve milletvekilleri eşli, bazıları ise eşsiz olarak Köşk'e çıktılar.





