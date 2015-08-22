'Komutanıyım' dedi, şehit ailesini dolandırdı!

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kendisini asker olarak tanıtarak geçen hafta şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Taş'ın ailesinin evinde bir kaç gün kalan kişinin dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, bir süre önce Harran'a gelen Yılmaz F., bölgedeki esnafa kendisini Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Taş'ın komutanı olarak tanıtarak taziye ziyaretinde bulunmak istediğini söyledi. Şehidin evine giden Yılmaz F, aileye çatışma sırasında İbrahim Taş'ın yanında olduğunu anlattı. Şehidin ailesi, Yılmaz F'yi bir kaç gün evinde misafir olarak ağırladı.

Şehidin arkadaşları ortaya çıktı

Radikal'de yer alan habere göre, bir süre sonra şehit Taş'ın Dağlıca'da görevli asker arkadaşları eve ziyarete gelince kendisini komutan olarak tanıtan Yılmaz F. ile tanışmak istedi. Yılmaz F'nin, şehidin arkadaşlarının sorduğu sorulara cevap verememesi üzerine durum jandarma ve polis ekiplerine bildirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Yılmaz F'nin asker olmadığı belirlendi.

Bu arada Yılmaz F'nin, kendisini asker olarak tanıtıp, ücretini ödemeden bir otelde kaldığı, bazı restoranlarda da yemek yediği öğrenildi.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 15 Ağustos'ta bir grup PKK tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Taş (27) şehit olmuştu.